اليوم السابع
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بورصة أبوظبي ترتفع للجلسة الثالثة على التوالي.. وتربح 10.2 مليار درهم

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 01:43 م
بورصة أبوظبي ترتفع للجلسة الثالثة على التوالي.. وتربح 10.2 مليار درهم بورصة أبوظبي
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 2.56% رابحاً 106.66 نقطة ليغلق عند مستوى 4277.376 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 10.23 مليار درهم ليغلق عند مستوى 480.88 مليار درهم،  وبلغ حجم التداول 40.4 مليون سهم، بقيمة 227.8 مليون درهم، عبر تنفيذ 2291 صفقة.
 
وجاء ارتفاع بورصة أبوظبي مدفوعاً بصعود قطاع الاتصالات بنسبة 4.91%، أعقبه قطاع قطاع البنوك بنسبة 2.54%، تلاقه قطاع الطاقة بنسبة 0.42%، فيما تراجع قطاع العقارات بنسبة 0.02%.
 
وارتفعت 10 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 14.41%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 5.26%، ثم سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 5.08%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 5%، ثم سهم شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات بنسبة 4.95%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 4.25%، وتصدر سهم شركة اتصالات قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 91.9 مليون درهم وارتفع بنسبة 4.91%.
 
كما ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.15% رابحاً 5.28 نقطة ليغلق عند مستوى 3540.190 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.6 مليون سهم بقيمة 626.2 ألف ريال عبر تنفيذ 296 صفقة لعدد 27 سهماً. 
 
وارتفعت 7 أسهم على رأسها "مسندم للطاقة" بنسبة 3.45%، ثم سهم "المها للسيراميك" بنسبة 2.86%، ثم سهم "البنك الوطني العماني" بنسبة 2.60%، فيما تراجعت 5 أسهم على رأسها سهم "بنك صحار الدولي" بنسبة 2.35%، ثم سهم " الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 1.72%، ثم سهم "المدينة تكافل" بنسبة 1.45%.
 

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