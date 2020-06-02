بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية ببنى سويف

بنى سويف - أيمن لطفى

ينشر اليوم السابع نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بنى سويف ، بعدما اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم الثلاثاء نتيجة الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2019/2020، بنسبة بنجاح 99.49 % لطلبة النظامى، حيث تقدم للامتحان 44963 طالباً وطالبة خلال الفصل الدراسي الأول، حضر منهم 44738 طالباً وطالبة، فيما حصل 48 طالبا وطالبة على الدرجة النهائية، فيما بلغت نسبة النجاح لطلبة المنازل 95.71%، حيث تقدم للامتحان 886 طالبا حضر منهم 848 طالبا.

وتقدم محافظ بني سويف بالتهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم دوام التفوق في السنوات المقبلة ،وفي الحياة العملية ، مؤكدا على أن الحفاظ على التفوق هو التحدي الحقيقي الذي ينبغي أن يضعه أبناؤنا نصب أعينهم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تضع التعليم في مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030.

من جانبها، أوضحت سهام يوسف وكيل مديرية التربية والتعليم في بيان أنه نظرا للظروف والتداعيات الخاصة بجائحة كورونا لم يتسن عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، وتم إستبدالها بالمشروعات البحثية التي قدمها الطلاب طبقا لتعليمات وقرارات الوزارة، لافتة إلى أن المجموع النهائي تم احتسابه على أساس حصول الطالب على" 140 درجة " في مقابل تقديمه للمشروع البحثى، والتى تم إضافتها (140 درجة) إلى مجموعه فى نتيجة الفصل الدراسى الأول.

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