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اليونان تستدعى السفير التركى بشأن التنقيب عن غاز

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 12:36 م
اليونان تستدعى السفير التركى بشأن التنقيب عن غاز اليونان
كتبت: هناء أبو العز

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أفادت مصادر دبلوماسية أن وزارة الخارجية اليونانية استدعت، أمس الاثنين، السفير التركى لتقديم توضيح حول نشر جريدة الحكومة التركية لطلبات شركة البترول التركية (TPAO) للحصول على تصريح استكشاف فى مناطق الجرف القارى اليونانى، وفقًا لصحيفة ekathimerin اليونانية.
 
وأظهر المنشور خريطة تحتوي على 24 كتلة رسمتها أنقرة من شواطئها إلى النقطة التي تلتقي فيها حدودها البحرية مع ليبيا ، بناءً على اتفاقية الحدود البحرية التي وقعتها مع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا في شمال إفريقيا في ديسمبر الماضي. .
 
وفي وقت سابق ، قال وزير الخارجية نيكوس دندياس إن النشر كان خطوة أخرى في جهود أنقرة "لاغتصاب حقوق اليونان السيادية".  
 
وأضاف "اليونان كانت وستظل مستعدة تماما للتعامل مع هذا الاستفزاز اذا قررت تركيا تنفيذه."
 
وقال دندياس إن آراء أثينا بشأن هذه القضية معروفة وتم "نقلها مرارا" إلى تركيا.
 
وتأتي تصاريح الاستكشاف بعد أن وقعت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليًا اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا العام الماضي ، بهدف إنشاء منطقة اقتصادية حصرية تمتد من ساحلها الجنوبي إلى الساحل الشمالي الشرقي لليبيا.
 
 
 

اليونان

كورونا

تركيا

التنقيب عن غاز

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