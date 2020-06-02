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اليمن يسجل 3 وفيات و 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 11:12 م
اليمن يسجل 3 وفيات و 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة اليمن
كتب سمير حسنى

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أعلنت اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا في اليمن، فى بيان مقتضب عبر حسابه على تويتر اليوم الثلاثاء، تسجيل 3 وفيات ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 87، بالإضافة إلى 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ليرتفع الإجمالي إلى (399) وتعافى (15) حالة.

فى غضون ذلك، عبر الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، عن قلقه بشأن الأوضاع الصحية فى اليمن، حيث أكد أن أكثر دولة تثير قلقه فى إقليم شرق المتوسط الواقع ضمن نطاق منظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، هى دولة اليمن.

وقال المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، حسب تدوينه نشرت عبر الصفحة الرسمية لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "فى إقليم منظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، اليمن هى أكثر ما يقلقنى.. فى زيارتى العام الماضى، رأيت محنة الناس يكافحون من أجل البقاء.. شعرت بالحزن والإحباط عندما قابلت المرضى المصابين بأمراض خطيرة، والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والطاقم الصحى المثقل".

 
 

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فيروس كورونا

كوفيد 19

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