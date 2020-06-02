الملاكم مايويذر يعرض تحمل تكاليف جنازة جورج فلويد.. وأسرته تعلن الموافقة

كتب محمد رضا

عرض الملاكم الشهير فلويد مايويذر، تحمّل تكاليف جنازة جورج فلويد، الرجل الأمريكى من أصل أفريقى، والذى فجرت وفاته، بينما كان رهن احتجاز الشرطة فى مينيابوليس، احتجاجات فى كافة أنحاء الولايات المتحدة.

وأكدت الشركة المسئولة عن الترويج لبطل العالم السابق فى خمسة أوزان، فى حسابها على تويتر، تقديمها للعرض، وقالت العديد من وسائل الإعلام، إن أسرة فلويد وافقت على العرض حسبما ذكرت "رويترز".

وفجرت واقعة وفاة فلويد غضبا عارما فى الولايات المتحدة وخارجها، وتحدث عنها العديد من الرياضيين المحترفين، ومن بينهم مايكل جوردن أسطورة كرة السلة الأمريكية، وكانت عائلة جورج فلويد، قد أعلنت الاثنين، أن ابنها سيوارى الثرى، الثلاثاء المقبل، فى هيوستن.

وقال محامى العائلة بنكرامب، خلال مؤتمر صحفى، إنه بانتظار حلول موعد الجنازة صباح الثلاثاء فى الساعة 11 (16:00 توقيت جرينيتش) فى هيوستن حيث تقيم عائلة الراحل، ستقام مراسم تأبين أخرى له فى مناطق أخرى من البلاد.

وأوضح أن أول حفل تأبين للراحل سيقام عصر الخميس فى مينيابوليس بولاية مينيسوتا (شمال)، حيث توفى فلويد، البالغ من العمر 46 عاما، اختناقا عندما ضغط شرطى بركبته على عنقه حتى الموت، بعدما اعتقله مع زملائه وكبّلوا يديه إلى الخلف وثبّتوه أرضا، فى واقعة أثارت موجة احتجاجات عنيفة امتدت إلى عشرات المدن الأمريكية.

وأضاف المحامى أنه يوم السبت سيجرى حفل تأبين ثان فى نورث كارولاينا، حيث ولد فلويد، من دون مزيد من التفاصيل، أما عشية الجنازة التى ستقام، الثلاثاء، فى هيوستن بولاية تكساس حيث نشأ الراحل فسيسجى الجثمان طوال مساء الاثنين لكى يتسنّى للجمهور إلقاء تحية الوداع عليه.