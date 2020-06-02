اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يونيو 2020 09:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الملاكم مايويذر يعرض تحمل تكاليف جنازة جورج فلويد.. وأسرته تعلن الموافقة

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 09:16 ص
الملاكم مايويذر يعرض تحمل تكاليف جنازة جورج فلويد.. وأسرته تعلن الموافقة الملاكم فلويد مايويذر
كتب محمد رضا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عرض الملاكم الشهير فلويد مايويذر، تحمّل تكاليف جنازة جورج فلويد، الرجل الأمريكى من أصل أفريقى، والذى فجرت وفاته، بينما كان رهن احتجاز الشرطة فى مينيابوليس، احتجاجات فى كافة أنحاء الولايات المتحدة.

 

وأكدت الشركة المسئولة عن الترويج لبطل العالم السابق فى خمسة أوزان، فى حسابها على تويتر، تقديمها للعرض، وقالت العديد من وسائل الإعلام، إن أسرة فلويد وافقت على العرض حسبما ذكرت "رويترز".

image

 

وفجرت واقعة وفاة فلويد غضبا عارما فى الولايات المتحدة وخارجها، وتحدث عنها العديد من الرياضيين المحترفين، ومن بينهم مايكل جوردن أسطورة كرة السلة الأمريكية، وكانت عائلة جورج فلويد، قد أعلنت الاثنين، أن ابنها سيوارى الثرى، الثلاثاء المقبل، فى هيوستن.

 

وقال محامى العائلة بنكرامب، خلال مؤتمر صحفى، إنه بانتظار حلول موعد الجنازة صباح الثلاثاء فى الساعة 11 (16:00 توقيت جرينيتش) فى هيوستن حيث تقيم عائلة الراحل، ستقام مراسم تأبين أخرى له فى مناطق أخرى من البلاد.

 

وأوضح أن أول حفل تأبين للراحل سيقام عصر الخميس فى مينيابوليس بولاية مينيسوتا (شمال)، حيث توفى فلويد، البالغ من العمر 46 عاما، اختناقا عندما ضغط شرطى بركبته على عنقه حتى الموت، بعدما اعتقله مع زملائه وكبّلوا يديه إلى الخلف وثبّتوه أرضا، فى واقعة أثارت موجة احتجاجات عنيفة امتدت إلى عشرات المدن الأمريكية.

 

وأضاف المحامى أنه يوم السبت سيجرى حفل تأبين ثان فى نورث كارولاينا، حيث ولد فلويد، من دون مزيد من التفاصيل، أما عشية الجنازة التى ستقام، الثلاثاء، فى هيوستن بولاية تكساس حيث نشأ الراحل فسيسجى الجثمان طوال مساء الاثنين لكى يتسنّى للجمهور إلقاء تحية الوداع عليه.

 


جورج فلويد

الملاكم فلويد مايويذر

فلويد مايويذر

السود فى امريكا

امريكى من اصول افريقية

اضطهاد السود فى امريكا

الشرطة الامريكية

المظاهرات الامريكية

الاحتجاجات الامريكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيسة وزراء نيوزيلندا: شعرت "بالذعر" لوفاة جورج فلويد

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 08:11 ص

"فلويد" ليس أولهم.. 5 أمريكيين من أصول أفريقية أشعل مقتلهم الاحتجاجات ضد العنصرية فى أمريكا.. إريك جارنر ومايكل براون قتلا برصاص ضباط.. و"بلاند" فقدت حياتها لمجرد مخالفة مرورية.. و"بيض" يطلقون النار على أربيرى

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 05:00 ص

انتفاضة فلويد تشعل حرب الشائعات.. غلاف مزيف لـ"تايم" يدعو لرحيل ترامب

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 02:06 ص

فيديو.. يوم عاصف فى الولايات المتحدة.. ترامب يتحدى مظاهرات البيت الأبيض بجولة على الأقدام.. قسم أمام كنيسة سانت جونز وتحية لرجال الأمن.. وتهديد بنشر الجيش لإنهاء "احتجاجات فلويد"ومكافحة "الإرهاب المحلى"

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 01:48 ص

اشتعال المظاهرات فى الولايات الأمريكية.. فرض حظر تجوال فى مدينة نيويورك.. ومصدر طبى: التشريح الطبى يثبت وفاة فلويد نتيجة اختناق.. وترامب يدعو حكام الولايات إلى توقيف المتورطين فى الاحتجاجات لمدة عشر سنوات

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 12:00 ص

تقرير تشريح الجثة الرسمى: جورج فلويد توفى "قتلا" بسبب الضغط على رقبته

الإثنين، 01 يونيو 2020 11:42 م

قائد يوفنتوس يتضامن مع فلويد: أشعر بالصدمة.. كيف أشرح لبناتي ما حدث؟

الإثنين، 01 يونيو 2020 11:41 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصابة بكورونا ترزق بمولودتها الأولى بمستشفى كفر الدوار بعد 11 سنة تأخر إنجاب

مصابة بكورونا ترزق بمولودتها الأولى بمستشفى كفر الدوار بعد 11 سنة تأخر إنجاب

إزاى تحمى نفسك من كورونا وإنت بتتعامل مع البنوك؟ اعرف الإجابة فى برنامج بنكنوت

إزاى تحمى نفسك من كورونا وإنت بتتعامل مع البنوك؟ اعرف الإجابة فى برنامج بنكنوت

انتهاء اليوم الـ69 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ69 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

شعبة المستلزمات الطبية: 80% من الكمامات الموجودة بالسوق غير مطابقة للمواصفات

شعبة المستلزمات الطبية: 80% من الكمامات الموجودة بالسوق غير مطابقة للمواصفات

عام جديد من الأمن والأمان فى عهد السيسى.. القضاء على الإرهاب وتفكيك البؤر الإجرامية والاهتمام بالأمن الإنسانى.. وتطهير 57 بؤرة إرهابية وضبط 50 عبوة متفجرة وقنابل وأحزمة ناسفة

عام جديد من الأمن والأمان فى عهد السيسى.. القضاء على الإرهاب وتفكيك البؤر الإجرامية والاهتمام بالأمن الإنسانى.. وتطهير 57 بؤرة إرهابية وضبط 50 عبوة متفجرة وقنابل وأحزمة ناسفة

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ69 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ69 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

محكمة الإسكندرية تطبق إجراءات الوقاية من كورونا.. الكمامة والتباعد الاجتماعى شرطان أساسيان.. 15 فردا داخل القاعة.. ورئيس المحكمة: نحرص على سلامة المواطنين.. وممنوع استقبال غير الملتزمين بالتعليمات.. صور وفيديو

محكمة الإسكندرية تطبق إجراءات الوقاية من كورونا.. الكمامة والتباعد الاجتماعى شرطان أساسيان.. 15 فردا داخل القاعة.. ورئيس المحكمة: نحرص على سلامة المواطنين.. وممنوع استقبال غير الملتزمين بالتعليمات.. صور وفيديو

فيديو وصور.. أول حوار لمحافظ الدقهلية بعد عودته للعمل وشفائه من كورونا.. مختار: زوجتى وأسرتى بخير وهذه قائمة بأدوية تناولتها خلال علاجى.. ويوجه رسالة شكر للقيادة السياسية ووزارة الصحة ورجال الجيش الأبيض

فيديو وصور.. أول حوار لمحافظ الدقهلية بعد عودته للعمل وشفائه من كورونا.. مختار: زوجتى وأسرتى بخير وهذه قائمة بأدوية تناولتها خلال علاجى.. ويوجه رسالة شكر للقيادة السياسية ووزارة الصحة ورجال الجيش الأبيض

تليجراف: شركات الطيران البريطانى تطلب استثناء القادمين من مصر و44 دولة من العزل

تليجراف: شركات الطيران البريطانى تطلب استثناء القادمين من مصر و44 دولة من العزل

الصحة العالمية: المدخنون من ضمن الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا

الصحة العالمية: المدخنون من ضمن الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا

11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة