المسمارى يشيد بدور الرئيس السيسى فى كشف حقيقة ما يجرى بليبيا

كتب: أحمد جمعة

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسمارى، أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية انخرطت بشكل كامل فى كافة الدعوات لتفعيل الحل إلا أن انبطاح رئيس حكومة الوفاق فايز السراج أمام تركيا وقطر وعدم امتلاكه أى رؤية للحل.

وحول التحركات العسكرية فى طرابلس، أكد اللواء أحمد المسمارى فى ندوة عبر الفيديوكونفرانس مع عدد محدود من الصحفيين المصريين أن القوات المسلحة قامت باعادة تموضع لقوات الجيش الليبى فى طرابلس وتصد أى هجمات للميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.

وردا على سؤال "اليوم السابع"، عن حقيقة الخلافات بين المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب الليبى، نفى المسمارى وجود خلافات بين القيادة العامة أو رئاسة مجلس النواب الليبى، مؤكدا أن وسائل الاعلام القطرية والتركية تنشر معلومات كاذبة حول حقيقة ما يجرى فى ليبيا، مشيرا إلى أن اعلان المشير حفتر بانهاء العمل بالاتفاق السياسي فى الصخيرات لا يعنى حل البرلمان الليبى.

وعن الأطماع التركية فى ليبيا، أكد المسمارى أن الأطماع التركية فى ليبيا وشمال افريقيا كبيرة ومخطط لها، مشيرا إلى أن النظام التركى يسعى لنهب الثراوت الليبية والغاز الليبى والتحكم فى حركة الملاحة فى منطقة المتوسط، موضحا أن أنقرة عبر أردوغان تسعى لاحياء الأطماع العثمانية فى شمال افريقيا.

وأكد المتحدث باسم الجيش الليبى، أن التنقيب عن الغاز الليبى غرب ليبيا أزعج شركات أوروبية وأمريكية كبرى، مشيرا إلى وجود صراع بين دول أجنبية ودولية بسبب التدخلات التركية والأطماع التى تسعى لتحقيقها فى المتوسط.

وحول الوضع فى جنوب ليبيا، أوضح المسمارى، أن الجنوب الليبى بات بؤرة لتنظيم داعش الإرهابى، مؤكدا أن هذه المناطق يوجد عليها صراع بين داعش والقاعدة وهى محل اهتمام كبير للإرهابيين المتمركزين فى دول الجوار جنوب ليبيا، مشيرا إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة لديها تحركات لافشال هذا المشروع، مؤكدا أن الجيش الليبى تمكن من القضاء على عدد كبير من الإرهابيين خلال محاولات للتحرك جنوب البلاد، محذرا مما قام به أردوغان من نقل إرهابيين إلى الجنوب الغربي الليبي.

وحول الموقف الدولى من الأزمة الليبية، أكد المسمارى، أن الأطراف الدولية لم تتمكن من تشخيص الأزمة الليبية بشكل سليم، مشيدا بموقف القيادة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى فى نقل حقيقة ما يجرى فى ليبيا لكافة الأطراف الإقليمية والدولية.