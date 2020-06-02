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المرصد السورى: لأول مرة منذ إيقاف إطلاق النار..طائرات روسية تقصف ريف اللذقية

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 09:17 م
المرصد السورى: لأول مرة منذ إيقاف إطلاق النار..طائرات روسية تقصف ريف اللذقية اثار قصف
كتب سمير حسنى

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان والذى يتخذ من لندن مقرا له، بأن الطائرات الحربية الروسية، قصفت مساء اليوم، محور كبانة في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي، للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار الجديد.


ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم، قصفا صاروخيا نفذته قوات النظام استهدف مناطق في محور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي.

كما قصفت بعد منتصف الليل الاثنين-الثلاثاء، مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن بجبل الزاوية.، يأتي ذلك مع دخول وقف إطلاق النار الجديد يومه الـ 89 على التوالي.


سوريا

روسيا

المرصد السوري

حقوق الانسان

اللاذقية

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