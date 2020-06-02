اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يونيو 2020 05:51 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المتهمون ببيع كمامات مجهولة المصدر فى عين شمس: بنبيع بثمن أقل من الصيدليات

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 04:09 م
المتهمون ببيع كمامات مجهولة المصدر فى عين شمس: بنبيع بثمن أقل من الصيدليات كمامات مجهولة المصدر_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدلى 4 أشخاص متهمين بتصنيع الكمامات الطبية باستخدام خامات مجهولة المصدر، وبحوزتهم 59500 كمامة مُعدة للبيع وكمية من أدوات والمواد المستخدمة فى التصنيع بعين شمس، باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، حيث أكدوا أنهم لجأوا إلى الاتجار وتصنيع الكمامات المغشوشة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأضاف المتهمون، أنهم اعتمدوا فى تصنيع الكمامات على أنواع من القماش التى لا تصلح لصناعة الكمامات، كما أنهم لا يقومون بتعقيمها أو اتخاذ الإجراءات المتفق عليها في تصنيع الكمامات، وفق بروتوكول الصحة العالمية.

وأشار المتهمون إلى أنهم استغلوا قيام بعض الصيديليات باحتكار الكمامات ورفع أسعارها ليبيعوا الكمامات المغشوشة للمواطنين بسعر أقل من الصيدليات.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم احمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس مفادة ورود معلومات لوحدة المباحث بقيام مجموعة من الأشخاص بإدارة شقق سكنية كائنة بدائرة القسم، كورش لتصنيع الكمامات الطبية بدون ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة بإستخدام خامات مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط شخصين (مقيمان بالقاهرة) حال استقلالهما سيارة ملاكى "ملك المتهم الأول" وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على جوال بلاستيك بداخله كمية من القماش الخاص بتصنيع الكمامات الطبية، ومبلغ مالى (84600) جنيه.

بمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترفا بإدارتهما شقتين بالعقار المُشار إليه كورشة لتصنيع الكمامات الطبية بالاشتراك مع (سيدتين) بدون تصريح من الجهات المختصة بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأقرا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة.

تم بإرشادهما ضبط السيدتين حال تواجدهما داخل الشقتين المشار إليهما وبتفتيشهما عُثر على (59500 كمامة طبية "معدة للبيع" - 21 ألف كمامة طبية "تحت التصنيع" - ماكينة خياطة - 5 لفافات "دعائم بلاستيكية " – أدوات ومواد تستخدم فى التصنيع)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


مستلزمات طبية

كمامات مجهولة

السوق السوداء

عين شمس

اخبار الحوادث

اخبار عاجله

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تركى آل الشيخ: أخيرًا الاستقالة اتقبلت.. ويانحلة لا تقرصينى ولا عايز عسلك منك

تركى آل الشيخ: أخيرًا الاستقالة اتقبلت.. ويانحلة لا تقرصينى ولا عايز عسلك منك

مصادر: قرار وشيك بإلغاء الصحة للحجر الصحى للقادمين من الخارج

مصادر: قرار وشيك بإلغاء الصحة للحجر الصحى للقادمين من الخارج

السيسي يطلع علي جهود القطاع المصرفي لاحتواء تداعيات كورونا

السيسي يطلع علي جهود القطاع المصرفي لاحتواء تداعيات كورونا

وفاة الفنان على عبد الرحيم "سامبو شمس الزناتى" عن عمر 59 عاما

وفاة الفنان على عبد الرحيم "سامبو شمس الزناتى" عن عمر 59 عاما

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 2-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 2-6-2020

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعاً

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعاً

قطر تسجل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يتخطى 60 ألفا

قطر تسجل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يتخطى 60 ألفا

السودان يطالب مجلس الأمن تشجيع الأطراف المعنية بسد النهضة الامتناع عن إجراءات أحادية

السودان يطالب مجلس الأمن تشجيع الأطراف المعنية بسد النهضة الامتناع عن إجراءات أحادية

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين

الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين

الشاعر أحمد تيمور يعلن إصابته بكورونا: عزومة واحدة السبب

الشاعر أحمد تيمور يعلن إصابته بكورونا: عزومة واحدة السبب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة