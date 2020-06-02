المتهمون ببيع كمامات مجهولة المصدر فى عين شمس: بنبيع بثمن أقل من الصيدليات

كتب عبد الله محمود

أدلى 4 أشخاص متهمين بتصنيع الكمامات الطبية باستخدام خامات مجهولة المصدر، وبحوزتهم 59500 كمامة مُعدة للبيع وكمية من أدوات والمواد المستخدمة فى التصنيع بعين شمس، باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، حيث أكدوا أنهم لجأوا إلى الاتجار وتصنيع الكمامات المغشوشة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأضاف المتهمون، أنهم اعتمدوا فى تصنيع الكمامات على أنواع من القماش التى لا تصلح لصناعة الكمامات، كما أنهم لا يقومون بتعقيمها أو اتخاذ الإجراءات المتفق عليها في تصنيع الكمامات، وفق بروتوكول الصحة العالمية.

وأشار المتهمون إلى أنهم استغلوا قيام بعض الصيديليات باحتكار الكمامات ورفع أسعارها ليبيعوا الكمامات المغشوشة للمواطنين بسعر أقل من الصيدليات.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم احمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس مفادة ورود معلومات لوحدة المباحث بقيام مجموعة من الأشخاص بإدارة شقق سكنية كائنة بدائرة القسم، كورش لتصنيع الكمامات الطبية بدون ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة بإستخدام خامات مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط شخصين (مقيمان بالقاهرة) حال استقلالهما سيارة ملاكى "ملك المتهم الأول" وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على جوال بلاستيك بداخله كمية من القماش الخاص بتصنيع الكمامات الطبية، ومبلغ مالى (84600) جنيه.

بمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترفا بإدارتهما شقتين بالعقار المُشار إليه كورشة لتصنيع الكمامات الطبية بالاشتراك مع (سيدتين) بدون تصريح من الجهات المختصة بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأقرا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة.

تم بإرشادهما ضبط السيدتين حال تواجدهما داخل الشقتين المشار إليهما وبتفتيشهما عُثر على (59500 كمامة طبية "معدة للبيع" - 21 ألف كمامة طبية "تحت التصنيع" - ماكينة خياطة - 5 لفافات "دعائم بلاستيكية " – أدوات ومواد تستخدم فى التصنيع)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.