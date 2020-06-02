موسكو (أ ش أ)

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف ، أن الرئيسين : الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكى دونالد ترامب لم يناقشا، خلال الاتصال الهاتفى بينهما أمس الاثنين، الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية حاليا، وقال بيسكوف - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن الاحتجاجات في الولايات المتحدة ليست مسألة علاقات ثنائية بين البلدين.

يُذكر أن الرئيسين الروسي والأمريكي بحثا - خلال اتصال هاتفي أمس - سبل مكافحة فيروس "كورونا" والتعاون في الفضاء ، وعقد القمة المرتقبة لمجموعة السبع الكبار"G7"، بالإضافة إلى بحث أسعار النفط ، والحوار الاستراتيجي بين البلدين. وكانت الخارجية الروسية، أكدت أن الولايات المتحدة، فقدت أى حق للتقدم بملاحظات إلى الدول الأخرى بشأن موضوع حقوق الإنسان، فى ضوء تعامل السلطات الأمريكية مع موجة الاحتجاجات الحالية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، فى تصريحات، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء الاثنين، إنه :"اعتبارا من أواخر مايو وأوائل يونيو 2020 تفقد الولايات المتحدة أى حق فى توجيه أى ملاحظات إلى أحد فى الكرة الأرضية بشأن قضايا حقوق الإنسان".

وأضافت زاخاروفا، تعليقا على تعامل السلطات الأمريكية مع المتظاهرين المشاركين فى الاحتجاجات ضد العنصرية وعنف الشرطة فى الولايات المتحدة: "انتهى!، بدءا من هذه اللحظة لا يوجد لديهم هذا الحق".

وتشهد الولايات المتحدة موجة احتجاجات واسعة تعم عشرات المدن الأمريكية تحولت فى بعض الأحيان إلى أعمال عنف واشتباكات مع قوات الأمن، وأشعلها مقتل المواطن من أصول أفريقية، جورج فلويد، على يد عناصر شرطة فى مدينة مينيابوليس جراء عملية احتجازه بطريقة قاسية يوم 25 مايو الماضي.