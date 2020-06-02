يُذكر أن الرئيسين الروسي والأمريكي بحثا - خلال اتصال هاتفي أمس - سبل مكافحة فيروس "كورونا" والتعاون في الفضاء ، وعقد القمة المرتقبة لمجموعة السبع الكبار"G7"، بالإضافة إلى بحث أسعار النفط ، والحوار الاستراتيجي بين البلدين.

وكانت الخارجية الروسية، أكدت أن الولايات المتحدة، فقدت أى حق للتقدم بملاحظات إلى الدول الأخرى بشأن موضوع حقوق الإنسان، فى ضوء تعامل السلطات الأمريكية مع موجة الاحتجاجات الحالية.