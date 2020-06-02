القوى العاملة: اليوم وصول 3 رحلات للعاملين المصريين العالقين بالكويت

كتب محمود راغب

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية فى دول العمل.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا من المستشار العمالي بالكويت أحمد أبراهيم لفت فيه أنه من المقرر تسيير 3 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت، علي متنهم جميعا 464 عاملا، حيث تصل الرحلة الأولي 320 طيران الجزيزة إلي مطار القاهرة الساعة الواحدة ظهر اليوم، وعلي متنها145 عاملا، أما الثانية قيام من الكويت الساعة 13.05 وعلي متنها 145 عاملا أيضا، والثالثة طيران أير كايرو قيام من الكويت 19.00 وعلى متنها 174 عاملا لتصل إلى مطار مرسي علم، فى إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها فى الخارج.

وأشاد السفير طارق القونى، سفير مصر بدولة الكويت، بالتنسيق الوثيق بين وزارتي الخارجية فى البلدين، فضلا عن الجهود المبذولة من الجهات المعنية المصرية والكويتية لتسيير الرحلات الجوية بانتظام وما يستلزم ذلك من إجراءات صحية وقائية تتعلق بالفيروس.

كما أشاد بالتعاون الذى تلقاه السفارة من المسئولين فى وزارتي الخارجية والداخلية فى الترتيبات المرتبطة بتسيير رحلات إجلاء العالقين المصريين.

وتابع السفير أنه فى اطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج يتم اليوم الجمعة تسيير رحلة استثنائية للمصريين العالقين فى الكويت وعلى متنها 150 مصريا إلى مطار مرسى علم، مشيرا إلى استمرار السفارة فى تنظيم رحلات أخرى قريبا.