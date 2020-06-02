القومى للمرأة بالشرقية يزور 27 قرية للتوعية بسبل مواجهة كورونا.. صور

الشرقية - فتحية الديب

يواصل فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، برئاسة الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع الشرقية، حملات توعية بعدد من قرى الشرقية، لتوعية السيدات بطرق انتقال فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه، حيث قالت الدكتورة، عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، إن المجلس ينظم، زيارات منزلية باستمرار، وتم أمس زيارة 27 قرية، وتابع بمختلف مراكز المحافظة، لتوعية المواطنين والأسر بفيروس كورونا وأعراضه، وطرق الوقاية منه، وذلك بمشاركة عدد من الرائدات الريفيات بمديرية الصحة والزراعة.

وأضافت أنه تم توعية السيدات بضرورة تجنب الاختلاط والبقاء فى المنزل وارتداء الكمامة عند التواجد فى مكان مزدحم حفاظا على الصحة وتجنبا للغرامة المالية والحفاظ على مسافة مناسبة بين الافراد ودور الدولة وماقامت به من اجراءات لحماية المواطنين والرد على الشائعات.

ومن القرى التى زراها المجلس، العامرى ورشدى بالقرين، والغابة ومنزل ميمون مركز أبوكبير، وكفر البطيخ وعطوة والسادات بمركز أولاد صقر، و والمنير ودهمشا والشرابية والغفارية بمركز مشتول السوق.

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفى عام و مركزى بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

وهى "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، مستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفى ههيا المركزي، مستشفى ابو كبير المركزي، مستشفى منيا القمح المركزي، مستشفى ديرب نجم المركزي، مستشفى ابوحماد المركزي،مستشفى كفر صقر المركزي، مستشفى الصالحية المركزي، مستشفى مشتول السوق المركزي، مستشفى القرين المركزي، مستشفى الحسينية المركزى مستشفى السعيدين المركزي، مستشفى الزوامل المركزي، مستشفى تل راك المركزي، ومستشفى الصوفية المركزي.

حملة القومى للمرأة بالشرقية لتوعية السيدات بالوقاية من فيروس كورونا

حملة القومى للمرأة بالشرقية لتوعية السيدات بالوقاية من فيروس كورونا

حملة القومى للمرأة بالشرقية لتوعية السيدات بالوقاية من فيروس كورونا

حملة القومى للمرأة بالشرقية لتوعية السيدات بالوقاية من فيروس كورونا

حملة القومى للمرأة بالشرقية لتوعية السيدات بالوقاية من فيروس كورونا