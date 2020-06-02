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الفرنسيون يبدأون استخدام تطبيق "StopCovid" والسلطات تؤكد عدم المساس ببياناتهم

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 01:55 م
الفرنسيون يبدأون استخدام تطبيق "StopCovid" والسلطات تؤكد عدم المساس ببياناتهم كورونا - أرشيفية
كتب : أحمد علوى

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بدأ الفرنسيون اليوم الثلاثاء، استخدام تطبيق ستوب كوفيد StopCovid، وذلك بعد أسابيع من النقاش حول مدى نجاعة التطبيق وحمايته لخصوصية الأفراد، وسيكون ستوب كوفيد متاحا خاصة بالنسبة للهواتف الذكية وأندرويد  Android ويمكن تحميله عبر الإنترنت.

وقد حرصت السلطات على إرسال رسائل تطمئن المواطنين كما أعطت اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات الضوء الأخضر للحكومة الفرنسية لتطويرها، قبل أن تصادق الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) على إمكانية استخدامه شريطة احترام جملة من المبادئ.

ووفقاً لإذاعة مونت كارلو الدولية، هناك مخاوف للكثيرين وترددهم أمام إمكانية تحميل التطبيق، فبين موقف مؤيد وموقف ومعارض توجد الكثير من الحجج والتبريرات.

ويقوم التطبيق يقوم بتنبيه الأشخاص الذين قاموا بتنزيله على هواتفهم حين يقتربون من أشخاص تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا المستجد فى القطار أو المترو على سبيل المثال، شريطة أن يكون المصابون أيضا نزلوه على هواتفهم وأن يكونوا قد اقتربوا من بعضهم على مسافة متر واحد على الأقل.


فرنسا

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