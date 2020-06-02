اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 يونيو 2020 02:18 م
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العراق يتعهد بخفض أكبر لإنتاج النفط

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 01:55 م
العراق يتعهد بخفض أكبر لإنتاج النفط نفط - صورة أرشيفية
رويترز

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كتب علي عبد الأمير علاوي وزير المالية والقائم بأعمال وزير النفط العراقي على تويتر أن العراق سيعزز خفض إنتاج النفط، ويظل ملتزما باتفاق أوبك+ في هذا الصدد.

ومن المقرر أن تتخذ أوبك وحلفاؤها مثل روسيا قرارا في وقت لاحق من الشهر الجاري بشان ما إذا كان سيجري تمديد تخفيضات إنتاج قياسية أُقرت في أبريل نيسان. وسجل العراق التزاما ضعيفا بأهداف خفض الإنتاج في مايو.

وكانت قد قالت وكالة الأنباء السعودية إن العراق والسعودية اتفقا على مواصلة العمل على إعادة التوازن لأسواق النفط وأكدا على الالتزام بخفض الإنتاج الذي اتفقت عليه منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرون.

وأضافت الوكالة أن التعليقات جاءت بعد أن زار وزير المالية العراقي علي علاوي، وهو أيضا قائم بأعمال وزير النفط، المملكة العربية السعودية لمناقشة وضع سوق النفط مع وزير الطاقة السعودي.

 


العراق

نفط

اوبك

انتاج النفط

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