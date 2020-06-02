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العثور على جثث 3 أطفال بمياه ترعة جنوب الأقصر

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 04:47 م
العثور على جثث 3 أطفال بمياه ترعة جنوب الأقصر غريق - أرشيفية
الأقصر - أحمد مرعى

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عثر عدد من أهالى قرية عزبة الدكر بالرزيقات التابعة لمجلس مدينة أرمنت جنوب محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، على جثث 3 أطفال بمياه الترعة بالقرية.

 

البداية كانت بتلقى مديرية أمن الأقصر إخطارا من مركز شرطة أرمنت يفيد بالعثور على جثث أطفال غرقا بمياه ترعة صباح اليوم الثلاثاء، حيث كان الأطفال يمارسون السباحة بها ما أدى إلى غرقهم لصغر سنهم.

 

وانتقل إلى مكان الحادث العميد حسن الديهى مأمور مركز شرطة أرمنت، والرائد أحمد عوض بليح رئيس مباحث مركز شرطة أرمنت، ، والنقيب محمد خيري، والنقيب أحمد عطا، وعدد من رجال وأفراد الشرطة، بالإضافة إلى رئيس مجلس قروى الرزيقات، حيث تم نقل جثث الأطفال إلى مستشفى أرمنت التخصصى لحين التصريح بالدفن.

 

يذكر أن الأطفال تتراوح أعمارهم بين الخمس سنوات.

 

تحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.


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