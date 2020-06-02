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الصحة تكشف طريقة استخدام الكمامات فى أماكن العمل.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 03:47 م
الصحة تكشف طريقة استخدام الكمامات فى أماكن العمل.. اعرف التفاصيل ارشادات هامة لارتداء الكمامة في أماكن العمل
كتب وليد عبد السلام

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قدمت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من الإرشادات الهامة لارتداء الكمامة فى أماكن العمل، وقالت إن فيروس كورونا عن طريق قطرات السوائل المتطايرة من الفم والأنف، مشددة على ضرورة إحكام القناع على الفم والأنف جيدا لان ذلك يمنع نقل العدوي والإصابة بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة: في الحيز العام وفى أماكن العمل يجب ارتداء الكمامة للفم والأنف ولا حاجة للكمامة في المنزل وأضافت وزارة الصحة من المهم أن تكون الكمامة ملاصقة للفم والأنف.

ونصحت وزارة الصحة والسكان بضرورة التحقق من أن الكمامة لا تسبب صعوبة في التنفس وخاصة لدى مصابي الأمراض القلبية أو الرئوية وقالت: الكمامة التالفة لا تحمي من العدوي وشددت على أهمية غسل اليدين بعد ملامسة الكمامة لتجنب نقل الفيروس. 

أكدت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان، أن وزارة الصحة تقدم أعلى بروتوكول علاجى للمرضى والفريق الطبى فى مستشفيات العزل بالجمهورية مؤكدة أنها حققت نتائج مبهرة مع المرضى خلال الفترة الماضية مشيرة إلى أنه تم إدخال أدوية جديدة مثل الريبافيرين والإنترفيرون.

وقالت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة فى تصريحات لــ اليوم السابع أنه يتم استخدام عقار كالترا الخاص بعلاج الإيدز وحقق نتائج مبهر فى العلاج مشيرة إلى أن العزل المنزلى للحالات البسيطة والمتوسطة ويحصلون على البارستامول والزنك وفيتامين سى والهيدروكسى كلوروكين.

وأوضحت العسال أهمية تعزيز المواطنين لجهازهم المناعى باعتباره خط الدفاع الأول لهم فى مواجهة فيروس كورونا المستجد وأضافت أن تقوية الجهاز المناعى يكون بممارسة الرياضة، والتعرض للهواء والشمس، والنوم الجيد، وتناول الخضروات والفواكه، وصولًا لتعزيز المناعة عبر أخذ فيتامينات مثل فيتامين سى، والزنك، وفيتامين د مشيرة إلى أن الوزارة ستقوم بتوزيع مليون جرعة من الزنك كارنيفيتا فورت على الفريق الطبى والمرضى داخل مستشفيات العزل والمرضى فى العزل المنزلى
 
 
الكمامة
الكمامة

 


الصحة

الكمامات

فيروس كورونا

اماكن العمل

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