اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 يونيو 2020 02:00 ص
خالد صلاح
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"الصحة السودانية": تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 02:00 ص
"الصحة السودانية": تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
الخرطوم أ ش أ

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أكدت وزارة الصحة السودانية، تسجيل ١٤٧ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة ١٢ مصابًا، ٥ منهم فى ولاية الخرطوم.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، فى بيان أن الحالات الجديدة سُجلت منها ١١٣ اصابة فى الخرطوم، والإصابات الأخرى فى ٨ ولايات، ليصل العدد الكلى للمصابين بالفيروس فى السودان إلى ٥١٧٣ حالة، بينها ٢٩٨ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ١٥٢٢ شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفورى عن حالات الاشتباه.

 

 


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