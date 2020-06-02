اليوم السابع
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السيطرة على حريق بعربتين فارغتين لنقل المواد البترولية بحوش سكك حديد سوهاج

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 06:15 م
السيطرة على حريق بعربتين فارغتين لنقل المواد البترولية بحوش سكك حديد سوهاج مطافئ - ارشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد حسام المصرى مدير الإدارة، عقب الدفع بـ 4 سيارات إطفاء وخزان مياه من السيطرة على حريق محدود بعربتان لتحميل المواد البترولية فارغتين بحوش محطة سكك حديد سوهاج دون حدوث خسائر بالأرواح.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق محدود بحوش السكة الحديد التابع لمحطة سكك حديد سوهاج وتمت السيطرة عليه من قبل الحماية المدنية .

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد إسلام عجاج رئيس وحدة مباحث قسم شرطة أول سوهاج بنشوب حريق بعربتين متوقفتين بحوش السكة الحديد بدائرة القسم تم الدفع بــ 4 سيارات إطفاء وخزان للمياه وتمت السيطرة على الحريق وتبين أن العربتان فارغتين من أ ى مواد بترولية وأنهما متوقفتين بحوش الفرز التابع لمحطة سكك حديد سوهاج وأنه لا توجد أصابات أو خسائر بالأرواح وأنه تمت السيطرة على الحريق.

تم تكليف إدارة المباحث الجنائية والمعمل الجنائى للانتقال والفحص والتوصل إلى سبب الحريق تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.


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