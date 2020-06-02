اليوم السابع
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السياحة: تدريب العاملين بالرقابة على الفنادق للتفتيش على صحة وسلامة الغذاء

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 09:12 م
السياحة: تدريب العاملين بالرقابة على الفنادق للتفتيش على صحة وسلامة الغذاء مطعم فندق
كتبت آمال رسلان

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قامت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، بحضورعدد من قيادات الوزارة، بتكريم وتسليم شهادات اجتياز البرنامج التدريبي (HACCP) والخاص بطرق صحة وسلامة الغذاء، وذلك لعدد من العاملين بقطاع الرقابة علي المنشآت الفندقية والسياحية وقطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بالوزارة، حيث نظمت الوزارة هذا البرنامج كخطوة نحو خلق كوادر مدربة للاستعانة بهم في هذا المجال وذلك في إطار حرصها على الارتقاء بمستوي جودة الخدمات المقدمة بهذه المنشآت وتوفير سبل صحة وسلامة الغذاء المقدم بهم وفقا للمعايير العالمية.

ومن جانبها، أعربت غادة شلبي عن تقديرها لهؤلاء المكرمين، ودعتهم إلى بذل مزيد من الجهد في العمل، مشيرة إلى أن ملف التدريب يأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية وخاصة تنمية قدرات شباب العاملين بالوزارة ورفع كفاءتهم. وأوضحت د. سها بهجت مستشار الوزير لشئون التدريب والمتحدث الرسمي، أنه تم عقد هذا البرنامج بالتعاون مع شركة دايڤيرسي، وتناول الجوانب الرئيسية المتعلقة بصحة وسلامة الأغذية مثل الممارسات الجيدة لتصنيع وتداول الأغذية بالمنشآت السياحية والفندقية، والتعريف بأساليب وطرق الوقاية والحماية من الفيروسات والأمراض وكيفية تطبيق الطرق المثلي لتطهير ونظافة بيئة العمل، مضيفة أن هذا البرنامج يؤهل الحاصلين عليه لقياس مدى سلامة الاجراءات الصحية السليمة بداية من تخزين الأطعمة حتي وصولها إلي طاولة الاستخدام في الفنادق والمطاعم، وأيضا مراقبة الاجراءات السليمة المتعلقة بصحة وسلامة الغذاء للعاملين بمجال الاغذية والمشروبات.

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قد التقى مؤخرا حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لبحث سبل التعاون في مجال احكام الرقابة علي سلامة وصحة الغذاء بالفنادق بكافة أنواعها والتركيز علي خدمات الضيافة المقدمة بالمطاعم والفنادق السياحية. وهذا التعاون في اطار حرص الوزارة علي الارتقاء بمستوي جودة الخدمات المقدمة بالمطاعم والفنادق السياحية، بالاضافة الي حرصها علي توفير سبل صحة وسلامة الغذاء المقدم بهم وفقا للمعايير العالمية.


صحة وسلامة الغذاء

الفنادق

تدريب

اخبار مصر

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