السجن 5 سنوات لعامل أحدث عاهة مستديمة بشخص فى مشاجرة بينهما بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "أ.أ.م" عامل بالسجن 5 سنوات لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة بأحد الأشخاص بسبب خلافات بينهما بدائرة مركز العسيرات بأن قام بالتعدى عليه بالضرب، مما أحدث به عاهة مستديمة وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين وليد سيد أمير وناجح عبد الحميد محمد.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2019 بدائرة مركز العسيرات، عندما تلقى رئيس مباحث المركز بلاغا بإصابة المجنى عليه فى جسده وتم نقله إلى المستشفى للعلاج، وكشفت التحريات وجود خلافات بين المتهم والمجنى عليه تطورت إلى مشاجرة بينهما، فقام خلالها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بالضرب، مما أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة فى جسده.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، تم تجديدها إلى 15 يوما وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

وفى وقت سابق قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "أ.ع.م" عاطل بالسجن 5 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الأفيون المخدر، بدائرة قسم أول سوهاج. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين وليد سيد أمير وناجح عبد الحميد بأمانة سر طه حسين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2020 بدائرة قسم أول، عندما وردت معلومات لضباط مباحث القسم، تفيد قيام المتهم بالاتجار فى الأفيون وترويج بضاعته على الزبائن من الشباب، والمتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء.

وبعد تقنين الإجراءات أكدت التحريات صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم، وبحوزته عدد من قطع الأفيون كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتم التحفظ على المضبوطات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وتم تجديدها 15 يوما وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.