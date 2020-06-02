الجيش الليبى: رصد سفينة شحن تركية وصلت مصراتة تحمل آليات عسكرية

كتب محمد عبد العظيم

أكد المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى اللواء أحمد المسمارى، أنه تم رصد سفينة شحن تركية غادرت من اسطنبول ووصلت مصراتة تحمل آليات عسكرية، مشيرا إلى أنه تم رصد أيضا باخرة إيطالية اقتربت من السفينة التركية ولم تعترضها.

وأضاف المسمارى، حركة السفينة التركية تزامنت مع فرقاطات تركية كانت قريبة منها، وذلك وفق شبكة "سكاى نيوز".

وكان اللواء أحمد المسمارى، قد أكد أن أهالى الأصابعة رحبوا بدخول قوات الجيش الوطنى الليبى إلى بلدتهم ومعركتنا ضد الإرهاب معركة الجيش والشعب.

وأضاف المسمارى خلال مؤتمر صحفى، أن قواتنا المسلحة قامت بعمليات تموضع لسحب الميليشيات، مشيرا إلى أن هناك عمليات عسكرية كبيرة فى محاور طرابلس.

وأشار إلى أن القوات الجوية التابعة للجيش الليبى تقوم بعملية لمنع العدو من التحرك أو المناورة.

وكان مدير التوجيه المعنوى بالجيش الوطنى الليبى العميد خالد المحجوب قد أكد المعارك الأخيرة استنزفت ميليشيات طرابلس وعلى رأسها ميليشيات الزاوية.

وأوضح المحجوب، أن ما حصل هو طرد للميليشيات من مدينة الأصابعة بعدما عاثوا فيها فسادا ونهبا.