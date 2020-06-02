الجيزة: غلق كلى لمطلع الطريق الدائرى القادم من القومية بالوراق لمدة 5 أيام

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة وصيانة الطريق الدائري " القوس الغربي " في المسافة المحصورة ما بين محور 26 يوليو حتي تقاطع طريق شبرا بنها الحر مما يضطر الإدارة العامة لمرور الجيزة لغلق مطلع الدائرى القادم من شارع القومية إتجاه الطريق الدائري في اتجاه أعلي مناطق الوراق لمدة 5 أيام تبدأ من اليوم الثلاثاء الموافق 2/6/2020 وحتى يوم الأحد الموافق 7/6/2020 والعمل علي مدار 24 ساعة .

ولتيسير حركة المرور قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة بإجراء تحويلة مرورية بالمحاور الأتية :-

- القادم من شارع القومية السير إجباري يميناً لمسافة "200" متر بالمسطح الموازي للطريق الدائري إتجاه الوراق .

- السير يساراً بنفق المعهد الديني أسفل الطريق الدائري .

- السير يساراً حتي الصعود أعلي الطريق الدائري اتجاه محور أحمد عرابي .

- النزول إتجاه المنزل المؤدي إلي محور أحمد عرابي واستكمال السير حتي مسطح نفق أحمد عرابي وصولاً حتي ميدان سفاري بارك.

- الدوران والعودة من ميدان سفاري بارك إتجاه مطلع الطريق الدائري اتجاه أعلي مناطق الوراق .

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي شمال بالمتابعة الدورية للأعمال واتخاذ ما يلزم لتسهيل عمل الشركات .

مشيرا إلى ان الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بمحيط التحويلة بمسافات كافية وكذا العلامات الفسفورية والطواحين المضيئة ليلاً .

كما قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية بنطاق الإشراف .

وأهابت محافظة الجيزة بقائدي المركبات بالإلتزام باللوحات المرورية بمحيط الأعمال والتعاون مع اللجان المرورية لتفادي التكدسات .