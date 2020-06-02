وتعتزم التشيك، حسب "روسيا اليوم"، وضع عمليات السفر من وإلى بريطانيا والسويد معاً ضمن الأكثر خطورة في أوروبا، وسيكون بمقدور مواطنيها السفر بدون قيود لألمانيا، النمسا، بولندا، وسلوفاكيا.

وقامت التشيك بإلغاء معظم القيود التي كانت مفروضة بسبب الفيروس، حيث عاودت المطاعم والفنادق مزاولة أعمالها منذ 25 مايو الماضي.

يُشار إلى أن التشيك سجلت حوالي 9 آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن.