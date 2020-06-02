تعتزم جمهورية التشيك استئناف الرحلات الجوية الدولية بدءاً من 15 يونيو الجارى بعد توقفها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأوضحت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية فى نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الثلاثاء، أن التشيك تخطط لوضع نظامٍ يصنف الدول على حسب مدى انتشار فيروس كورونا المستجد داخلها، مضيفة أنها سوف تضع في نظامها الجديد 19 دولة أوروبية فى خانة الدول الأقل خطورة.
وتعتزم التشيك، حسب "روسيا اليوم"، وضع عمليات السفر من وإلى بريطانيا والسويد معاً ضمن الأكثر خطورة في أوروبا، وسيكون بمقدور مواطنيها السفر بدون قيود لألمانيا، النمسا، بولندا، وسلوفاكيا.
وقامت التشيك بإلغاء معظم القيود التي كانت مفروضة بسبب الفيروس، حيث عاودت المطاعم والفنادق مزاولة أعمالها منذ 25 مايو الماضي.
يُشار إلى أن التشيك سجلت حوالي 9 آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن.
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