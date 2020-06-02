اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يونيو 2020 06:54 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

فى مواجهة كورونا..

البنك العربى الأفريقى الدولى يتبرع بـ 5.5 مليون جنيه لدعم مؤسسة أهل مصر ويفتتح المبنى الثانى للحجر الصحي (فيديو)

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 06:05 م
البنك العربى الأفريقى الدولى يتبرع بـ 5.5 مليون جنيه لدعم مؤسسة أهل مصر ويفتتح المبنى الثانى للحجر الصحي (فيديو) البنك العربى الأفريقى الدولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قامت مؤسسة أهل مصر للتنمية بافتتاح المبنى الثاني للحجر الصحي التابع لها لمواجهة كورونا الصحي في منطقة التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة  تحت اشراف وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي وذلك بدعم من البنك العربي الأفريقي.

وساهم البنك ب 5.5 مليون جنيهاً مصرياً لتجهيز المبنى بطاقة استيعابية تصل إلى 150 سرير دعماً ومساندة لجهود وزارة الصحة في مواجهة الأزمة الحالية.

 

وذلك بحضور الدكتورة هبة السويدي- رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية والأستاذ شريف حسن- رئيس قطاع التسويق والاتصال المؤسسى بالبنك العربى الافريقى الدولى والفريق الطبي المكلف من وزارة الصحة باستلام المبنى في إطار التعاون بين العربي الافريقي ومؤسسة أهل مصر.

 

وقد أعلنت مؤسسة أهل مصر للتنمية في وقت سابق عن تخصيص وتجهيز 3 مبانى تابعة لها لتحويلهم لحجر صحى لمواجهة كورونا تحت اشراف وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي، ضمن مبادرة " أهل مصر قد المسؤولية ".

 

 

 


البنك العربى الأفريقى الدولى

مؤسسة أهل مصر

اهل مصر

الحجر الصحي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تركى آل الشيخ: أخيرًا الاستقالة اتقبلت.. ويانحلة لا تقرصينى ولا عايز عسلك منك

تركى آل الشيخ: أخيرًا الاستقالة اتقبلت.. ويانحلة لا تقرصينى ولا عايز عسلك منك

مصادر: قرار وشيك بإلغاء الصحة للحجر الصحى للقادمين من الخارج

مصادر: قرار وشيك بإلغاء الصحة للحجر الصحى للقادمين من الخارج

السيسي يطلع علي جهود القطاع المصرفي لاحتواء تداعيات كورونا

السيسي يطلع علي جهود القطاع المصرفي لاحتواء تداعيات كورونا

وفاة الفنان على عبد الرحيم "سامبو شمس الزناتى" عن عمر 59 عاما

وفاة الفنان على عبد الرحيم "سامبو شمس الزناتى" عن عمر 59 عاما

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 2-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 2-6-2020

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعاً

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعاً

قطر تسجل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يتخطى 60 ألفا

قطر تسجل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يتخطى 60 ألفا

السودان يطالب مجلس الأمن تشجيع الأطراف المعنية بسد النهضة الامتناع عن إجراءات أحادية

السودان يطالب مجلس الأمن تشجيع الأطراف المعنية بسد النهضة الامتناع عن إجراءات أحادية

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين

الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين

الشاعر أحمد تيمور يعلن إصابته بكورونا: عزومة واحدة السبب

الشاعر أحمد تيمور يعلن إصابته بكورونا: عزومة واحدة السبب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة