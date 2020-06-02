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الاتحاد الأوروبى يعبر عن صدمته إزاء الاستخدام المفرط للقوة بقضية جورج فلويد

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 12:02 م
الاتحاد الأوروبى يعبر عن صدمته إزاء الاستخدام المفرط للقوة بقضية جورج فلويد جورج فلويد
كتب محمد عبد العظيم

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عبر الاتحاد الأوروبي عن صدمته، إزاء الاستخدام المفرط للقوة في قضية وفاة جورج فلويد في الولايات المتحدة، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

وتستمر الفوضى والاحتجاجات في العديد من المدن الأميركية بكل الولايات تقريبا، ظهرت أمس الاثنين دعوتان، اتسمت الأولى بالسلمية، وأطلقها شقيق جورج فلويد، فيما اتسمت الثانية بالقوة، وجاءت من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
 
دعا شقيق جورج فلويد، إلى السلام في شوارع الولايات المتحدة، قائلا إن الدمار "لن يعيد أخي على الإطلاق".
 
وتستعد الولايات المتحدة لجولة أخرى من العنف على ما يبدو، وفي وقت تكافح فيه البلاد بالفعل بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد وما تسبب فيه من بطالة، حيث ارتفع عدد المطالبين بإعانات إلى أكثر من 40 مليون شخص.

تعرضت البلاد لمظاهرات غاضبة في الأسبوع الماضي في بعض الاضطرابات العرقية الأكثر انتشارا في الولايات المتحدة منذ الستينيات، مدفوعة جزئيا بوفاة فلويد، حيث خرج متظاهرون إلى الشوارع للتنديد بقتل الشرطة للمواطنين السود. 


الاتحاد الاوروبى

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الولايات المتحدة

اخبار امريكا

جورج فلويد

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