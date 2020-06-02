الأوقاف تعلن أسماء الناجحين فى مسابقة الإيفاد الدائم 2019 للأئمة

كتب على عبد الرحمن

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، أسماء المرشحين للإيفاد الدائم من الناجحين في مسابقة العام 2019م للأئمة وعددهم 12 إمامًا.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن ذلك يأتى في إطار دور مصر الريادي في نشر صحيح الإسلام فى مختلف دول العالم ، وفى ضوء خطة وزارة الأوقاف المصرية لإيفاد الأئمة الدائمين إلى الخارج.

وفيما يلى بيان بيان بأسماء الناجحين والمديريات التابعة لهم: