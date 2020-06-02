الأوقاف تعلن أسماء الناجحين فى مسابقة الإيفاد الدائم 2019 للأئمة

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، أسماء المرشحين للإيفاد الدائم من الناجحين في مسابقة العام 2019م للأئمة وعددهم 12 إمامًا.
وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن ذلك يأتى في إطار دور مصر الريادي في نشر صحيح الإسلام فى مختلف دول العالم ، وفى ضوء خطة وزارة الأوقاف المصرية لإيفاد الأئمة الدائمين إلى الخارج.
وفيما يلى بيان بيان بأسماء الناجحين والمديريات التابعة لهم:
- حسن محمد حامد محمد هلال القليوبية
- عمرو يحيى سعد محمود الشماع البحيرة
- أكمل ذكي عبد المجيد السيد الشرقية
- احمد عبدالمالك أحمد عبدالحكيم عبدالله الشرقية
- شعيب عبدالشفوق عشرى سليم
- وائل شعبان خليل عبدالجواد الشرقية
- ابرهيم فكرى عبداللاهي احمد الأقصر
- صابر محمود عبدالمولي عبدالكريم الفيوم
- رمضان السيد عبداللاه حسانين سوهاج
- أحمد سعد عباس محيسن البحيرة
- مصطفى عثمان أحمد عثمان أسيوط
- محمد عبدالستار عبدالرحمن البرى الجيزة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة