الأمم المتحدة: ظهور 6 حالات جديدة يهدد بتفشى إيبولا بغرب الكونغو الديمقراطية

هند المغربي

كشف ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن تفشى جديد لفيروس إيبولا فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، مؤكدا أنه الفيروس يؤثر على المواطنين فى غرب البلاد

وأضاف دوجاريك أنه فى مقاطعة إكواتور. حددت وزارة الصحة الكونغولية ست حالات، من بينها أربعة أشخاص لقوا حتفهم.

ولفت دوجاريك أنه وفقا لرئيس منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم أن الوكالة لديها بالفعل موظفين فى المدينة الرئيسية فى إكواتور، فى مبانداكا، وهى المدينة المتضررة مؤكدا إنهم يدعمون الاستجابة لمنع تفشى وباء الإيبولا الجديد.

وأشار دوجاريك أن جمهورية الكونغو الديمقراطية فى المراحل النهائية لمحاربة الفيروس فى شرق البلاد. مشيرا إلى أن كوفيد-19 ليس التهديد الصحى الوحيد الذى يواجه الناس فى الكونغو مؤكدا أن منظمة الصحة العالمية تواصل مراقبة العديد من حالات الطوارئ الصحية والاستجابة لها.