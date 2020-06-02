الأمم المتحدة تعين 3 منسقين جدد في غانا وغينيا والفلبين

هند المغربي

أعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن مكتب تنسيق التنمية التابع للأمم المتحدة قام بتعيين ثلاثة منسقين مقيمين جدد.

ولفت دوجاريك إلى أنه سيتم توزيع المنسقين الجدد في غانا وغينيا والفلبين حيث سيعمل تشارلز أباني من نيجيريا كمنسق مقيم في غانا وفنسنت مارتن من فرنسا سيخدم في غينيا. ويعين جوستافو جونزاليس من الأرجنتين المنسق المقيم الجديد في الفلبين.

وأضاف دوجاريك أنه نظرًا لقيود السفر الجديدة، يعمل المنسقين الجدد عن بُعد خلال هذه الفترة حتى يتمكنوا من الانضمام فعليًا إلى مراكز عملهم.

وأوضح دوجاريك يقود المنسقون المقيمون أعمال التطوير وهو أمر أساسي لدعم البلدان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أنهم يحشدون الموارد لدعم الاستجابات لوباء كوفيد-19 لافتا لدينا منسقين من الجنسيت يخدمون فى 162 دولة وإقليمًا.