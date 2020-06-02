اليوم السابع
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الأردن يسجل 7 إصابات جديدة بكورونا وإجمالى الإصابات 746

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 04:00 ص
الأردن يسجل 7 إصابات جديدة بكورونا وإجمالى الإصابات 746 اجراءات مكافحة فيروس كورونا
عمان أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 7 إصابات بفيروس كورونا المستجدّ ليرتفع العدد الإجمالى فى المملكة إلى 746 إصابة.

وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، أن الحالات توزعت بواقع 6 لأردنيين قادمين من الخارج ويخضعون للحجر فى الفنادق المخصّصة، إضافة إلى حالة من الكوادر العاملة فى أحد فنادق الحجر.

كما سُجِّلت 13 حالة شفاء، منها 12 فى مستشفى الأمير حمزة، وحالة واحدة فى مستشفى الملك المؤسّس عبدالله الجامعي، وإجراء 5070 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالى عدد الفحوصات التى أجريت حتى الآن 193060 فحصاً.

وستعلن الحكومة الأردنية خلال الأيّام القليلة المقبلة عن المنهجيّة العلميّة التى تعتمدها لاتخاذ إجراءاتها المتعلّقة بالتعامل مع أزمة وباء كورونا، تتضمّن خمس مراحل متدرِّجة لفتح القطاعات وإعادة تشغيلها، وفقاً لمؤشّرات الحالة الوبائيّة، وأهميّة القطاعات وأولويّتها.

وفى هذا الصدد، أكدت الحكومة ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحّة، والجهات المختصّة للوقاية من فيروس كورونا، فى ظلّ التوسّع بفتح القطاعات، وتهيب بالجميع ضرورة تحمّل مسؤوليّاتهم للمحافظة على استقرار الوضع الوبائى والسيطرة عليه، فى ظل الانتشار المتواصل لوباء كورونا فى المنطقة والعالم.

 


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