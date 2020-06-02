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اعتماد نتائج امتحانات النقل فى المعاهد الأزهرية بشمال سيناء

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 09:52 ص
اعتماد نتائج امتحانات النقل فى المعاهد الأزهرية بشمال سيناء معهد أزهرى - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت منطقه شمال سيناء الأزهرية اليوم ، الانتهاء من اعتماد نتائج امتحانات النقل للمراحل الثلاث ، والانتهاء من تقييم أبحاث الشهادتين الإبتدائية والإعدادية.

وأوضح البيان ، أنه اعتمدت منطقة شمال سيناء الأزهرية ، نتائج مراحل النقل الإبتدائى والإعدادى والثانوى ، وقال الشيخ محسن أبو القاسم مدير عام المنطقة الازهرية للعلوم الشرعية والعربية ، أنه تم اعتماد نتائج الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسى الثانى نهاية العام ، لكافة المعاهد الأزهرية بشمال سيناء، وتم إعلان النتائج بالمعاهد الأزهرية .

وقال محمد عبد العظيم مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب ، أنه أيضا تم الانتهاء من تقييم الأبحاث الخاصة بالشهادة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية بشمال سيناء ، وأن المنطقه أرسلت النتائج إلى الإدارة المركزية للامتحانات للاعتماد عن طريق سيستم خاص بالإدارة المركزية للامتحانات برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية .

اضاف محمد رجب ابراهيم مدير ادارة الامتحانات بالمنطقة ، أن عدد الطلاب الذين تقدموا بالابحاث للفصل الدراسى الثانى للمرحلة الإبتدائية 612 طالب وطالبة .

وأن عدد الطلاب والطالبات الذين تقدموا بالأبحاث للمرحلة الإعدادية 520 طالبا وطالبة ، وتم تسليم أبحاث الشهادتين الابتدائية والاعدادية إلى الكنترول للقيام بأعمالهم، وتم تنفيذ الخطة الموضوعة من قبل مشيخة الأزهر الشريف فى الموعد المحدد .

وكانت منطقة شمال سيناء الأزهرية ألزمت جميع العاملين بالأزهر بشمال سيناء بكافة المعاهد والمقرات الأزهرية بإتخاذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، بمنع دخول أى موظف الى المعاهد والإدارات التعليمية وديوان عام المنطقة الازهرية دون ارتداء الكمامة الخاصة به، ومنع دخول اى زائر إلى المنشآت التابعة للأزهر الا للضرورة القصوى مع ارتدائه أدوات الوقاية الخاصة به، ومنع المصافحة بالايدى والمعانقة فى السلام، والتجمعات فى المكاتب والطرقات واماكن الانتظار، واستخدام ادوات الموظف الشخصية فى العمل مثل القلم ويعد هذا استخدام شخصى لا يعطيه لاحد ، والتعاون مع تعليمات مسئول الأمن والسلامة واتباع التوجيهات والإرشادات المعمول بها داخل المنشأة .

 

 


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