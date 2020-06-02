وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قدم أمس الاثنين، شكوى للشرطة ، بأنه تم تهديده هو وأسرته من قِبل الجندى.

يذكر أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، كشفت النقاب عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيدخل العزل للمرة الثالثة فى أقل من شهرين، بعدما اتضحت إصابة عاملة فى مقر رئيس الوزراء الإسرائيلى بفيروس كورونا المستجد" كوفيد19".