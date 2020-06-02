اليوم السابع
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اضبط مخالفة.. بلوعات صرف صحي مفتوحة تنذر بكارثة بشوارع المحلة (صور)

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 10:39 م
اضبط مخالفة.. بلوعات صرف صحي مفتوحة تنذر بكارثة بشوارع المحلة (صور)
الغربية مصطفى عادل

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اشتكى سكان شارع جسر الملاح بمنطقة ابو راضي اول المحلة الكبرى بمحافظه الغربيه، من وجود عدد كبير من بلوعات الصرف الصحي مفتوحة الأمر الذي ينذر بالخطر وكارثة تهدد حياة السكان وخاصه الأطفال خشية سقوطهم فيها.

وكشف الاهالي وجود بلوعات صرف صحي بدون أغطية، الأمر الذي دفعهم لتغطيتها بكتل خرسانية وكراسي خشبية وايضا عروق خشبية للفت الإنتباه لتفادي السقوط فيها.

 

وناشد الاهالي الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والمهندس عادل عطيه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربيه بسرعه التدخل لإنقاذهم من هذه الكارثه وتغطيه البلوعات حفاظاً على أرواحهم.

من ناحيه اخرى نفذ حي اول المحلة الكبرى بمحافظه الغربية حملة نظافة مكبرة بشوارع المدينة بنطاق الحي لرفع تراكمات القمامه، بمشاركة جهاز النظافه بالحى.

واستهدفت الحملة موقف الزراعة والشوارع الرئيسية المحيطة به، وخلال الحملة تم رفع كميات كبيرة من تراكمات القمامه والأتربة وكنس الشوارع ورشها بالمياه.

وشدد محافظ الغربية علي رئيس حي أول طنطا بتكثيف حملات إزالة الاشغالات الموجودة بميدان المحطة وميدان ستوته ، وكذلك فض الأسواق العشوائية، وذلك في أطار الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا .

المؤتمر-الصحفى-لوكيل-صحة-الدقهلية-(5)
المؤتمر-الصحفى-لوكيل-صحة-الدقهلية-(5)

 

المؤتمر-الصحفى-لوكيل-صحة-الدقهلية-(6)
المؤتمر-الصحفى-لوكيل-صحة-الدقهلية-(6)

 

بلوعات صرف صحي مفتوحة تنذر بكارثة بشوارع المحلة (1)
 

 

بلوعات صرف صحي مفتوحة تنذر بكارثة بشوارع المحلة (2)
 

 

بلوعات صرف صحي مفتوحة تنذر بكارثة بشوارع المحلة (3)
 

 

بلوعات صرف صحي مفتوحة تنذر بكارثة بشوارع المحلة (4)
 

 

بلوعات صرف صحي مفتوحة تنذر بكارثة بشوارع المحلة (5)
 

 

بلوعات صرف صحي مفتوحة تنذر بكارثة بشوارع المحلة (6)
 

 

بلوعات صرف صحي مفتوحة تنذر بكارثة بشوارع المحلة (7)
 

 


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