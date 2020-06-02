

وبيّن الاستطلاع، الذي أجرته شبكة /سي.بي.إس. نيوز/ الإخبارية الأمريكية ونُشرت نتائجه / اليوم الثلاثاء/ أن 57% من الأمريكيين بوجه عام يعتقدون أن الشرطة تعطي معاملة تفضيلية للمواطنين البيض عن السود، فيما يعتقد 78 بالمئة من الأمريكيين السود بالأمر ذاته.



لكن الأمر اختلف على المستوى الحزبي، إذ رأى غالبية الجمهوريين أن الشرطيين لا يميزون بين المواطنين على أساس اللون، بينما رأى 80 بالمئة من الديمقراطيين وجود تمييز من جانب الشرطة ضد السود.



وتأتي تلك النتائج بينما يشهد الشارع الأمريكي توترا حادا على خلفية مقتل المواطن الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد بعد تعرضه للاختناق نتيجة ضغط شرطي باستمرار على عنقه أثناء توقيفه في مدينة منيابوليس بولاية مينيسوتا، وهي الواقعة التي انتشرت مقاطع مصورة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأدت إلى اندلاع احتجاجات عنيفة مستمرة منذ أسبوع في عشرات المدن الأمريكية، والتي حُظر التجول في عدد منها بعد اشتباكات واسعة مع الشرطة، فضلا عن وقوع أعمال نهب وتخريب في عدد من المدن.



وقال ثلثا الجمهوريون المشاركون في الاستطلاع إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكتب تدوينات على موقع "تويتر" من أجل توحيد الأمريكيين، بينما رأى ثلث الجمهوريين أنه يكتب تلك التدوينات لإلهاء المواطنين عن قضايا أخرى.



فيما حصل ترامب على تقدريات متدنيه لجهوده في احتواء الاحتجاجات والأحداث في منيا بوليس، حيث رأى واحد فقط من بين كل خمسة مشاركين في الاستطلاع أنه سمع بما يكفي من ردود الفعل على الأمر، بينما سمعت نسبة أقل من المشاركين برَد فعل منافس ترامب في انتخبات الرئاسة المقبلة جو بايدن على الأحداث، لكن غالبية من سمعوا بتفاعله مع الأحداث يميلون لتأييده.