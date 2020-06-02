ارتفاع عدد مصابى كورونا بكفر الشيخ لـ420 حالة وشفاء 112 مريضا

كفر الشيخ – محمد سليمان

رصدت مديرية الصحة بكفر الشيخ وغرفة الأزمات اليوم الثلاثاء، تسجيل 29 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، وتم تحديد المخالطين لهم، وتبين سلبية مسحات 757 مواطنا وشفاء 112 مريضا .

وأكدت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ، أن لجان مديرية الصحة والإدارات الصحية و4 عيادات متنقلة تمكنت من متابعة 1494 حالة، وتقديم الشنط العلاجية لهم، المشتمله على العلاج والمطهرات والكمامات وغيرهم.

وأضافت لـ " اليوم السابع " ، أنها تشيد بما تقوم به الأطقم الطبية بالمحافظة من جهود كبيرة سواء في مستشفيات العزل أو في الحجر الصحي ببلطيم ، أو بتقديم الخدمات الطبية والشنطة العلاجية التي تحتوي على علاج ومطهرات وكمامات وغيرهم للمخالطين بقر ومدن المحافظة .

وقالت ، أنها تناشد المواطنين بالالتزام بمنازلهم وارتداء المامة عند الخروج من المنزل، واستقلال وسائل المواصلات أو التواجد في الأسواق ،للحفاظ على حياتهم وحياة أسرهم وحياة الاطقم الطبية .

وتعقد غرفة العمليات والأزمات بمديرية الصحة برئاسة الدكتورة سوسن سلام وكيل الوزارة، وبمشاركة الدكتورة سماح جاد مدير إدارة المستشفيات، والدكتور عبدالرؤوف حمد ،مساعد أول وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ،وفريق إدارة الأزمة يقومون بمتابعة الحالات المصابة أول بأول عن طريق نقلها بسيارات الإسعاف تحت قيادة الدكتور أحمد الجنزوري مدير المرفق، والذي قام بتخصيص 12 سيارة لنقل حالات الكورونا،لمستشفى العزل ببلطيم ونزل المدينة الجامعية بسخا، حيث يتم فحص المخالطين ومتابعة التحاليل والمسحات.