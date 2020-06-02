اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يونيو 2020 11:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بمقدار ما بين 4 لـ 7 قروش...

ارتفاع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2-6-2020 أمام الجنيه المصرى

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 10:30 ص
ارتفاع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2-6-2020 أمام الجنيه المصرى الدولار
كتبت : سماح حمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ارتفع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2-6-2020، بمقدار ما بين 4 لـ 7 قروش على مستوى البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 15.89 جنيه للشراء، 15.99 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.82 جنيه للشراء، 15.92 جنيه للبيع، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:
 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.87 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.83 جنيه للشراء بارتفاع قدرة 4 قروش.
 
15.97 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.93 جنيه للبيع بارتفاع قدرة 4 قروش.
 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.89 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.82 جنيه للشراء بارتفاع قدرة 7 قروش.
 
15.99 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس ، 15.92 جنيه للبيع بارتفاع قدرة 7 قروش.
 

سعر الدولار فى بنك مصر

15.89 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.82 جنيه للشراء بارتفاع قدرة 7 قروش.
 
15.99 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس ، 15.92 جنيه للبيع بارتفاع قدرة 7 قروش.
 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.91 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.84 جنيه للشراء.
 
15.01 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس ، 15.94 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.88 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.84 جنيه للشراء.
 
15.98 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس ، 15.94 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.88 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.84 جنيه للشراء.
 
15.98 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس ، 15.94 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.90 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.83 جنيه للشراء.
 
16.0 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس ، 15.93 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك عودة

15.91 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.84 جنيه للشراء.
 
16.01 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس ، 15.94 جنيه للبيع.
 
 
 
ويعد سعر العملة "ترمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.
 
ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

أسعار الدولار

سعر الدولار اليوم

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم فى مصر

الدولار اليوم

الدولار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الشاعر أحمد تيمور يعلن إصابته بكورونا: عزومة واحدة السبب

الشاعر أحمد تيمور يعلن إصابته بكورونا: عزومة واحدة السبب

ضبط المتهمين بضرب شاب من ذوى الإحتياجات والاستهزاء به على تيك توك

ضبط المتهمين بضرب شاب من ذوى الإحتياجات والاستهزاء به على تيك توك

انخفاض درجات الحرارة اليوم وطقس معتدل على القاهرة والعظمى 32 درجة

انخفاض درجات الحرارة اليوم وطقس معتدل على القاهرة والعظمى 32 درجة

"الإسكان" تقرر إعفاء أصحاب الوحدات السكنية والإدارية والأراضى من غرامات التأخير

"الإسكان" تقرر إعفاء أصحاب الوحدات السكنية والإدارية والأراضى من غرامات التأخير

عمرو الجناينى: لا نية لإلغاء مسابقة كأس مصر تحت أى ظروف

عمرو الجناينى: لا نية لإلغاء مسابقة كأس مصر تحت أى ظروف

صور ..إعادة فتح معلم الكولوسيوم فى روما وإضاءة جدرانه بألوان العلم الإيطالى

صور ..إعادة فتح معلم الكولوسيوم فى روما وإضاءة جدرانه بألوان العلم الإيطالى

مجهولون يطلقون النار على 4 من عناصر شرطة مدينة سان لويس الأمريكية

مجهولون يطلقون النار على 4 من عناصر شرطة مدينة سان لويس الأمريكية

مصابة بكورونا ترزق بمولودتها الأولى بمستشفى كفر الدوار بعد 11 سنة تأخر إنجاب

مصابة بكورونا ترزق بمولودتها الأولى بمستشفى كفر الدوار بعد 11 سنة تأخر إنجاب

إزاى تحمى نفسك من كورونا وإنت بتتعامل مع البنوك؟ اعرف الإجابة فى برنامج بنكنوت

إزاى تحمى نفسك من كورونا وإنت بتتعامل مع البنوك؟ اعرف الإجابة فى برنامج بنكنوت

انتهاء اليوم الـ69 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ69 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

شعبة المستلزمات الطبية: 80% من الكمامات الموجودة بالسوق غير مطابقة للمواصفات

شعبة المستلزمات الطبية: 80% من الكمامات الموجودة بالسوق غير مطابقة للمواصفات

عام جديد من الأمن والأمان فى عهد السيسى.. القضاء على الإرهاب وتفكيك البؤر الإجرامية والاهتمام بالأمن الإنسانى.. وتطهير 57 بؤرة إرهابية وضبط 50 عبوة متفجرة وقنابل وأحزمة ناسفة

عام جديد من الأمن والأمان فى عهد السيسى.. القضاء على الإرهاب وتفكيك البؤر الإجرامية والاهتمام بالأمن الإنسانى.. وتطهير 57 بؤرة إرهابية وضبط 50 عبوة متفجرة وقنابل وأحزمة ناسفة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة