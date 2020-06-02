ارتفاع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2-6-2020 أمام الجنيه المصرى

كتبت : سماح حمدى

ارتفع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2-6-2020، بمقدار ما بين 4 لـ 7 قروش على مستوى البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 15.89 جنيه للشراء، 15.99 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.82 جنيه للشراء، 15.92 جنيه للبيع، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.87 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.83 جنيه للشراء بارتفاع قدرة 4 قروش.

15.97 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.93 جنيه للبيع بارتفاع قدرة 4 قروش.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.89 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.82 جنيه للشراء بارتفاع قدرة 7 قروش.

15.99 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس ، 15.92 جنيه للبيع بارتفاع قدرة 7 قروش.



سعر الدولار فى بنك مصر

15.89 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.82 جنيه للشراء بارتفاع قدرة 7 قروش.

15.99 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس ، 15.92 جنيه للبيع بارتفاع قدرة 7 قروش.



سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.91 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.84 جنيه للشراء.

15.01 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس ، 15.94 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.88 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.84 جنيه للشراء.

15.98 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس ، 15.94 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.88 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.84 جنيه للشراء.

15.98 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس ، 15.94 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.90 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.83 جنيه للشراء.

16.0 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس ، 15.93 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك عودة

15.91 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.84 جنيه للشراء.

16.01 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس ، 15.94 جنيه للبيع.

ويعد سعر العملة "ترمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.

ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.