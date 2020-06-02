اليوم السابع
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ارتفاع بورصة دبى بنسبة 0.54% بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 12:55 م
ارتفاع بورصة دبى بنسبة 0.54% بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.54% رابحاً 10.74 نقطة ليغلق عند مستوى 1984.46 نقطة، وبلغ حجم التداول 186.8 مليون سهم محققة ما قيمته 177 مليون درهم من خلال تنفيذ 3304 صفقة لعدد 33 سهماً.
 
وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع النقل بنسبة 2.61% أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.59%، تلاه قطاع السلع بنسبة 1.39%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.72%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.68%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.71%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.18%، وارتفع 23 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 7.81%، ثم سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 4.67%، فيما تراجعت 6 أسهم، على رأسها سهم بنك دبي التجاري بنسبة 4.93%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد بنسبة 2.50%، فيما تصدر سهم الشركة العربية للطيران قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 30.3 مليون ورقة بقيمة 33.7 مليون درهم.
 
وفى سياق متصل أعلن سوق دبي المالي اليوم عن إطلاق تطبيقه المتكامل للخدمات الذكية “DFM Smart Services App” ، في خطوة جديدة تعزز ريادته في مجال التحول الرقمي، وذلك في استراتيجية "البورصة الذكية" التي حققت نقلات نوعية في أساليب تقديم الخدمة بقطاع أسواق المال، وأسفرت عن العديد من الخدمات المبتكرة والذكية الموجهة لكافة فئات المتعاملين في السوق من مستثمرين وشركات وساطة وشركات مدرجة وغيرهم.
 
ويجمع التطبيق الجديد مزايا كل من تطبيق سوق دبي المالي “DFM App” وتطبيق خدمات سوق دبي المالي “DFM Services App”، وقد تم تطويره لتوفير مزايا التطبيقين مجتمعةً، علاوة على عدد آخر من المزايا الجديدة من خلال تصميم متطور، بما يتيح للمتعاملين متابعة استثماراتهم وإنجاز معاملاتهم في سوق دبي المالي بسهولة ومن خلال تطبيق واحد بفضل مجموعة متنوعة من الخدمات والمزايا التي يشتمل عليها التطبيق. 
 
وتشمل المزايا الجديدة للتطبيق قائمة مركزية لمتابعة التداول، مؤشرات أسعار الأسهم وتنبيهات بيانات التداول بشكل فوري، إفصاحات الشركات والتحليل الفني والأساسي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمتعاملين في السوق متابعة معاملاتهم، وكشف الأرباح النقدية الخاصة بهم، والتحكم باستخدامات بطاقة iVESTOR عبر وضع ضوابط معينة للاستخدام، علاوة على التواصل السلس مع خدمة العملاء في سوق دبي المالي لتقديم ومتابعة الطلبات الخاصة بخدمات المستثمرين في السوق.
 

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