ارتفاع أعداد المتعافين بالعجمى إلى 166 والمحولين للنقاهة لـ454 حالة

الإسكندرية ـ جاكلين منير

أكدت الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفى العجمى النموذجى بالإسكندرية، خروج 8 حالات جديدة متعافية من فيروس كورونا، اليوم إلى العزل المنزلى ليرتفع عدد المتعافين بالمستشفى إلى 166 حالة، وبلغ عدد المحولين لقضاء فترة النقاهة بالمدينة الشبابية فى "أبو قير" نحو 454 حالة. وأشارت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن جميع فرق العمل الطبى والتمريض والعاملين يحرصون على تأدية واجبهم الوطنى والطبى والتفانى فى معالجة المصابين.

وأضافت، أن الفريق الطبى وإدارة المستشفى يبحثون عن أى ثغرة لإدخال البهجة والسعادة على المرضى، مثل الاحتفال بالأعياد والمناسبات لتحقيق ذلك، خاصة وأن الأطقم الطبية والمرضى يقضون فترة العيد بعيدا عن أسرهم وأحبائهم وطالبت الجميع بالدعاء للفريق الطبى والدعم لاستكمال المسيرة حتى انتهاء الأزمة والتخلص من الفيروس.

وكانت مستشفى العجمى النموذجى، مستشفى عزل مرضى فيروس كورونا، قد أعلنت شفاء و تعافى الحاجة سهير محمد 74 سنة، والتى خرجت من العجمى متعافية، بعد أن كانت تعانى من حالة حرجة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تلقى العلاج اللازم لمدة 22 يوما كاملة داخل المستشفى.