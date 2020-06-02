اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 يونيو 2020 08:12 م
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اجتماع لفريق تحقيق الأمم المتحدة لجرائم داعش مع 29 منظمة عراقية لإنشاء آليه للحوار

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 06:53 م
اجتماع لفريق تحقيق الأمم المتحدة لجرائم داعش مع 29 منظمة عراقية لإنشاء آليه للحوار اخفاء ملامح لجنه التحقيق لعدم إستهدافهم من قبل التنظيم الارهابي
هند المغربي

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اجتمع فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من داعش UNITAD عن بعد مع 29 منظمة عراقية غير حكومية لمناقشة إنشاء آلية مستمرة للحوار الجماعي يمكن من خلالها للمنظمات غير الحكومية العراقية المساهمة في عمل فريق التحقيق وخلال الاجتامع تم إخفاء ملامح أعضاء المنظمة لعدم إستهدافهم من قبل التنظيم الارهابي. 

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اخفاء ملامح اعضاء لجنة الامم المتحدة للتحقيق فى جرائم داعش اثناء الاجتماع 

كان فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة المعني بتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش في العراق قدم تقريره الرابع إلى مجلس الأمن يفصّل فيه الأنشطة التي يقوم بها للتحقيق في جرائم داعش في العراق، عملا بالقرار 2379 (2017).

وأبرز التقرير، وفقًا للبيان، أوجه التقدم الرئيسية التي حققها الفريق في تنفيذ ولايته لدعم جهود المساءلة من خلال جمع أدلة بشأن الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها أفراد تنظيم داعش في العراق.

وكان فريق التحقيق أعلن التقدم في جهود مساءلة تنظيم داعش تتمثل في الحصول على أدلة جديدة من ضمنها بيانات هواتف محمولة وأجهزة تخزين ضخمة صادرتها السلطات العراقية من تنظيم داعش، بالإضافة إلى المقابلات مع معتقلي التنظيم، وسجلات بيانات مكالمات هاتفية ذات صلة بالتحقيقات التي يقوم بها الفريق.

 

 


الأمم المتحدة

العراق

داعش

يونيتاد

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