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إنفوجراف.. أسعار علاج المصابين بفيروس كورونا فى المستشفيات الخاصة

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 09:56 م
إنفوجراف.. أسعار علاج المصابين بفيروس كورونا فى المستشفيات الخاصة
إعداد وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تسعيرة عزل المصابين بكورونا داخل المستشفيات الخاصة على أن تخضع هذه المستشفيات للرقابة والمتابعة الدقيقة.

 

أسعار علاج المصابين بفيروس كورونا فى المستشفيات الخاصة
أسعار علاج المصابين بفيروس كورونا فى المستشفيات الخاصة

 

"اليوم السابع" يستعرض تسعيرة العلاج سواء في الأقسام الداخلية أو في أقسام الرعاية المركزة.

تكلفة اليوم الواحد للمريض بغرفة العزل بالقسم الداخلى تتراوح ما بين 1500 إلي 3000 جنيه

تكلفة اليوم للمريض في الرعاية المركزة شاملة جهاز التنفس الصناعي تتراوح ما بين 7500 إلى 10000 جنيه  

تكلفة اليوم في الرعاية بدون جهاز تنفس صناعي تتراوح ما بين 5000 إلى 7000جنيه

الأسعار تشمل الإقامة والتحاليل والأشعة  والأدوية وأتعاب الأطباء والتمريض.

 

 

 


الصحة

كورونا

فيروس كورونا

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصراوي

عشرةالاف ج لليوم الواحد مريض كرونا

منين ومرتبه ٤٠٠ج او حتي١٠٠٠ج او٥٠٠٠ج في الشهر هيجيب منين العلاج

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