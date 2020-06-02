اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 يونيو 2020 08:20 م
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إغلاق المنشآت عقوبة محتكرى الدواء فى سوريا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 08:08 م
إغلاق المنشآت عقوبة محتكرى الدواء فى سوريا أدوية - أرشيفية
كتب رامى محيى الدين

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حذرت وزارة الصحة السورية من أنها ستفرض عقوبات رادعة قد تصل حد إغلاق المنشأة بحق من يحتكر أى صنف دوائي ويمنعه عن السوق. وفي توضيح لها حول الصناعات الدوائية في سوريا قالت الوزارة إنها مستمرة بتكثيف جولاتها الإشرافية على معامل الأدوية لمتابعة الالتزام بإنتاج الأدوية المرخصة ونوعيتها والوقوف على معوقات العمل لتذليلها، وكذلك على الصيادلة ومستودعات الأدوية لضبط أي عملية احتكار.

وأشارت الوزارة إلى "حجم الصعوبات والتحديات والتدمير الذي أفرزه العدوان على سوريا وكذلك الإجراءات القسرية أحادية الجانب غير القانونية على القطاع الصحي"، مؤكدة أنها حاولت التخفيف من آثار ذلك عبر مجموعة من الإجراءات لدعم القطاع الدوائي، بينها "تمويل مستوردات ومستلزمات الصناعات الدوائية ووفق سعر صرف نشرة المصارف والصرافة الصادرة عن مصرف سوريا المركزي التي تحدد سعر الدولار بـ700 ليرة سورية اعتبارا من أواخر آذار الماضي.

وأضافت أنه من بين تلك الإجراءات إلغاء مؤونة الاستيراد (كانت تقضي بإيداع 40% من قيمة إجازة الاستيراد في المصارف)، واحتساب الرسوم الجمركية لمواد ومستلزمات الصناعة الدوائية على أساس سعر الصرف الرسمي (438 ليرة للدولار)، إضافة إلى "خفض عمولات تحويل قيمة المستوردات بالقطع الأجنبي بنسبة 5% ما يعطي الصناعيين مزايا سعرية تنافسية ناتجة عن انخفاض التكاليف". وأشارت الوزارة إلى استمرارها بالسماح للمعامل بتصدير أدويتها بعد تحقيق الاكتفاء في السوق المحلية.

يذكر أن العقوبات المفروضة على البلاد إضافة إلى تدهور قيمة الليرة تركت آثارا سلبية على عدد من الصناعات، وخاصة الصناعات الدوائية التي تعتمد بشكل شبه كامل على استيراد المواد الأولية.


الصحة السورية

كورونا

سوريا

احتكار الأدوية

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