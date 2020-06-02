إعادة تشغيل العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ بمستشفيات الوادى الجديد

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلن وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور أحمد محروس، اليوم الثلاثاء، عن إعادة تشغيل العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ بمستشفيات المحافظة العامة والمركزية، وأكد محروس، على تشغيل العيادات الخارجية في تخصصات " باطنية – أطفال-نساء وتوليد – جراحة عامة – عظام" بالإضافة إلى أقسام الطوارئ والرعاية الأساسية وحضانات الأطفال والغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي لمرضى الأورام وذلك بعد قرار غلق هذه الأقسام الفترة الماضية بعد ظهور حالات إيجابية لفيروس كورونا.

أضاف محروس، تخصيص خط ساخن بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لتلقى البلاغات والاستفسارات عن فيروس كورونا على الرقم التالي 01014814825‪، وذلك تيسيرًا على مواطني المحافظة بمراكزها الإدارية الخمسة.

وفى سياق متصل أعلنت مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، تنفيذ قوافل 7 قوافل طبية تجوب قري ومدن المحافظة لمواجهة فيروس " كورونا" وتوزيع مستلزمات طبية وقائية بالمجان.

أكد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن القافلة تتكون من سيارة عيادة طبية بها طبيب وتمريض ورائدة ريفية وعلاج ومستلزمات وقائية لتوزيعها بالمجان علي المصابين بالفيروس والمخالطين.

أضاف محروس، أن القوافل ستجوب جميع مناطق المحافظة خاصة التي ظهرت بها حالات إيجابية للفيروس، وسيجري متابعة المرضي في حالات العزل المنزلي مع تقديم الإرشادات الطبية لسكان هذه المناطق والمخالطين لحالات الإصابة.