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إزاى تحمى نفسك من كورونا وإنت بتتعامل مع البنوك؟ اعرف الإجابة فى برنامج بنكنوت

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 06:00 ص
إزاى تحمى نفسك من كورونا وإنت بتتعامل مع البنوك؟ اعرف الإجابة فى برنامج بنكنوت الإعلامى أحمد يعقوب
كتبت - ريهام الباشا

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يناقش برنامج "بنكنوت"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، على راديو "نغم إف إم"، اليوم الثلاثاء، موضوع إزاى تحمى نفسك من كورونا وإنت بتتعامل مع البنوك، وذلك من خلال استضافة خبراء ومحللين متخصصين فى مجال الاقتصاد الكلى.
  
ويُذاع برنامج "بنكنوت" على إذاعة "نغم إف إم" من الساعة 12 ظهرًا، وحتى الواحدة ظهرًا، ويُعد أكبر برنامج اقتصادى شامل فى مصر، يقدمه الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، والإذاعية نيرة شريف، ويُذاع يوم الثلاثاء من كل أسبوع، برعاية البنك الأهلى المصرى وبنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان.

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