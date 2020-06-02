إزالة 9 تعديات على أملاك الدولة و5 إنذارات بالإزالة بضواحى بورسعيد.. صور

بورسعيد محمد فرج

قاد اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى ببورسعيد، اليوم الثلاثاء، حملة موسعة لإزالة التعديات على أملاك الدولة ومخالفات الخروج عن خط التنظيم بمنطقتى العشر عمارات والقابوطى بالضواحى، وذلك فى إطار جهود الدولة لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء والخروج عن خط التنظيم.

وأكد اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 9 قرارات هدم وإزالة لمبانى وعشش من الطوب الأحمر وتوجيه 5 إنذارات بالإزالة خلال مهلة 48 ساعة بدءًا من اليوم .

وقال رئيس الحى، إن الحملة تأتى تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية واحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.

وأضاف رئيس الحى، أن على أصحاب المخالفات إزالة هذه المخالفات طواعية قبل تعريضهم للحبس والمثول أمام النيابة العسكرية مضيفا: أن إزالة المخالفة ودفع الغرامة المقررة قانونا شرط على الحصول على خطاب التصالح من الحى لتقديمه إلى النيابة وإخلاء سبيل المخالفين .

وتابع: استمرار هذه الحملات لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة ومخالفات الخروج عن خط التنظيم بمختلف مناطق وقطاعات الحى لاستعادة هيبه الدوله وتطبيق القانون بكل حزم على أصحاب المخالفات .

وشارك فى الحملة مديرى إدارات التنظيم والأملاك والمكتب الفنى لرئيس الحى والعلاقات العامه وشئون وتحسين البيئة.

وفى وقت سابق، أكد اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى خلال تصريحات صحفية، أنه سيعطى مهله زمنية 24 ساعة لإزالة إشغالات قطع غيار السيارات المستعملة للباعة الجائلين بمنطقه بنك الإسكان وإعادة فتح الطريق قبل قيام الأجهزة المختصة باحاله كافه هذه المخالفات إلى للنيابة العسكرية .

وقال قاسم إنه لن يسمح باستمرار الأوضاع كما كانت عليه وذلك فى إطار تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ومحافظ بورسعيد .

وشدد على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة فى حال إنقضاء المهله وبقاء الوضع على ماهو عليه مشيرا بأن الحبس والمثول أمام النيابة العسكرية هو البديل لاصحاب المخالفات فى حال عدم أزاله الاشغالات وفتح الطريق اما م المشاة .

وأكد رئيس الحى بانه لاتهاون حيال المخالفين سوف يتعامل بحسم مع كل من بتقاعس عن تنفيذ القرارات التى تلزم بازالة كافة الاشغالات والتعدى على أملاك الدولة بدون وجه حق .

وفى وقت سابق واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد حملاتها بمنطقة الجنوب تحت اشراف محارب هيلع رئيس حى الجنوب حيث اسفرت الحملة ازاله مبانى على أرض زراعيه ولاية هيئة التعمير بعدد 14 منزل على مساحة 1702 م2 بجمعيتى الخير وقبلى مشروع ناصر وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم .

وأكد رئيس حى الجنوب بان هناك تعليمات مشددة من محافظ بورسعيد بالمتابعة المستمرة لاى تعدى على أراضى الدولة والاراضى الزراعية وازالتة على الفور واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين .







