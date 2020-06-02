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أول مسلم فى الكونجرس يقود تحقيقات قضية جورج فلويد.. فمن هو؟.. فيديو

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 04:57 م
أول مسلم فى الكونجرس يقود تحقيقات قضية جورج فلويد.. فمن هو؟.. فيديو كيث إليسون

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كيث إليسون، أول مسلم يدخل الكونجرس وأول أمريكي من أصل أفريقي  يتولى منصب النائب العام لولاية مينيسوتا ويقود التحقيق في قضية جورج فلويد، فمن هو؟

سياسى أمريكى ومحام يشغل منصب المدعى العام الـ30 لولاية مينيسوتا التى ولد وترعرع فيها، وفى فى مايو 2018 علق كيث إليسون على انضمام أحد أبنائه للجيش الأمريكى بقوله: "نحن كمسلمين حياتنا لهذا البلد.. نحن نحبه ونؤمن به ونسعى لأن يكون أفضل"

 

وفى عام 2006 أصبح إليسون أول مسلم يدخل الكونجرس  وأول أمريكي من أصل أفريقي يمثل الولاية التي يشغل فيها السود خُمس السكان فقط، فماذا فعل خلال تواجده فى الكونجرس؟ 

 

 


كيث إليسون

الكونجرس

ولاية مينيسوتا

جورج فلويد

الكونجرس الامريكى

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