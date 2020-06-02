أعطنى عمرا.. أرمينية تتجاوز الـ100 عام تتعافى من فيروس كورونا

يريفان(أ ش أ)

غادرت سيدة أرمينية تبلغ من العمر 101 عاما، اليوم الثلاثاء، المركز الطبى "جريجورى تسوفينار خاتشاتريان المنور، بأرمينيا ، وذلك بعد تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا، وكتب المركز الطبي - عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" - أنه تم استقبال المريضة نازاني سيمونيان، المولودة عام 1919 من دار المسنين في السادس عشر من مايو الماضي ، للاشتباه "الأولي " بإصابتها بفيروس كورونا، وأنه نتيجة للفحوصات تم تأكيد إصابتها بالفيروس "التاجي" والالتهاب الرئوي الثنائي، وتم تقييم الحالة على أنها خطيرة على أساس عمرها.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" عن مصدر في المركز الطبي، قوله ، إنه تم نقل المرأة إلى وحدة العناية المركزة حيث خضعت للعلاج المناسب، وبدأت بالتعافي تدريجيا. وأشار المصدر إلى أن الفحوصات المخبرية الثانية أظهرت نتائج سلبية، وتم السماح لنازاني سيمونيان بمغادرة المستشفى.

وعلى صعيد متصل ، سجلت السلطات الأرمنية، اليوم الثلاثاء 10009 إصابات و3427 حالة شفاء و158 حالة وفاة بفيروس " كورونا " .

وكان المركز الأرمينى لمكافحة الأمراض والوقاية منها، سجل الاثنين، 210 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 9492، وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في أرمينيا أنه وفقا للمركز، تم إجراء 58 ألفا و668 اختبارا لفيروس كورونا، لافتة إلى وفاة 139 شخصًا بسبب الفيروس التاجي، بينما تعافى 3402 مريض.

وتم إعلان حالة الطوارئ في أرمينيا بهدف مكافحة انتشار الفيروس يوم 16 مارس 2020 لمدة شهر وتم مدها حتى 13 يونيو الجاري. وكان رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان،أعلن أمس الاثنين، عن إصابة جماعية لعائلته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد قيامهم بالفحص الخاص بالفيروس والذي كانت نتيجته إيجابية، ونقلت صحيفة بانوراما الأرمينية على موقعها الإلكتروني عن نيكول قوله عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لقد اجتزت فحص الكشف عن فيروس كورونا وللأسف تبين أنه إيجابي ".

وأضاف باشينيان، قائلا: "بعد ذلك، اجتازت عائلتي فحص الكشف أيضا ولسوء الحظ تبين أنهم مصابون أيضا بفيروس كورونا المستجد لكن بدون أي أعراض تذكر"، وأشار باشينيان: "نحن جميعا معزولون ونطبق الحجر المنزلي وسأعمل من المنزل".