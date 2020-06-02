أبقى فمك مغلقاً.. رئيس شرطة هيوستن يوجه رسالة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب

كتب آسر أحمد

وجه آرت أسيفيدو، رئيس شرطة هيوستن، رسالة شديدة اللهجة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية تصريحاته الهجومية التي تتسبب في احتقان للشارع الأمريكي وزادت من عمليات الفوضى والذعر في المظاهرات التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية.

وحل رئيس شرطة هيوستن ضيفاً في مكالمة فيديو لصحيفة CNN، للتعليق على الاحداث الحالية التي تشهدها شوارع الولايات المتحدة الأمريكية من اعتداءات وعمليات للسرقة والفوضى بين المتظاهرين ورجال الشرطة.

Houston Police Chief @ArtAcevedo: “Let me just say this to the President of the United States, on behalf of the police chiefs of this country: please, if you don’t have something constructive to say, keep your mouth shut.” pic.twitter.com/z5AJpOO0RO — Christiane Amanpour (@camanpour) June 1, 2020

وقال أسيفيدو في اللقاء الذي ظهر فيه، " دعني أقول هذا لرئيس الولايات المتحدة، نيابة عن رؤساء الشرطة في هذا البلد: من فضلك، إذا لم يكن لديك شيء بناء لتقوله، ابقي فمك مغلقا"، مضيفاً " الأمر لا يتعلق بالهيمنة ولكن بكسب القلوب والعقول".

وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، المحافظين وحكام الولايات، بضرورة السيطرة على اعمال الشغب والفوضى التي تشهدها شوارع أمريكا، قائلاً "إذا كنت لا تهيمن فأنت تضيع وقتك" في إشارة لضرورة فرض السيطرة بالقوة لوقف المظاهرات.

وقال ترامب، في تصريحات منذ قليل، فى حديقة الورود بعد إعلان نفسه رئيسًا للقانون والنظام: "الآن سأقدم احترامى لمكان خاص جدًا"، قبل أن يتجه إلى كنيسة سانت جون الأسقفية عبر حديقة لافاييت من البيت الأبيض ، حسبما أفاد مصدر لشبكة CNN، التى تبعد بعض الأمتار عن المظاهرات.

وأعلن أنه يتخذ إجراءات جديدة لقمع أعمال الشغب فى جميع أنحاء الولايات المتحدة، قبل تصريحات ترامب ، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وأطلقت الرصاص المطاطى على المتظاهرين فى محاولة لتفريق الحشد لزيارة ترامب للكنيسة.