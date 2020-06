أبقى فمك مغلقاً.. رئيس شرطة هيوستن يوجه رسالة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب

وجه آرت أسيفيدو، رئيس شرطة هيوستن، رسالة شديدة اللهجة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية تصريحاته الهجومية التي تتسبب في احتقان للشارع الأمريكي وزادت من عمليات الفوضى والذعر في المظاهرات التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية.

وحل رئيس شرطة هيوستن ضيفاً في مكالمة فيديو لصحيفة CNN، للتعليق على الاحداث الحالية التي تشهدها شوارع الولايات المتحدة الأمريكية من اعتداءات وعمليات للسرقة والفوضى بين المتظاهرين ورجال الشرطة.

Houston Police Chief @ArtAcevedo: “Let me just say this to the President of the United States, on behalf of the police chiefs of this country: please, if you don’t have something constructive to say, keep your mouth shut.” pic.twitter.com/z5AJpOO0RO