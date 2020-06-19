6.1 % فقط من السويديين لديهم أجسام مضادة للفيروسات التاجية

كتبت نهير عبد النبى

توصلت دراسة حديثة إلى أن مقاربة السويد الفضفاضة للإغلاق أثناء تفشي جائحة الفيروس التاجي أدت إلى انخفاض عدد السويديين الذين طوروا أجسامًا مضادة للفيروس أكثر مما كان متوقعًا، اختارت السويد استراتيجية أكثر ليبرالية خلال الوباء حيث انحازت معظم أوروبا خلف أبواب مغلقة.

تبقي معظم المدارس والمطاعم والشركات مفتوحة في البلاد تبنت تدابير طوعية فيما يتعلق بالمسافة الاجتماعية والنظافة الأساسية، في حين شدد مسئولو وكالة الصحة على أن ما يسمى بمناعة القطيع ليس هدفاً في حد ذاته ، إلا أنهم قالوا أيضًا إن الاستراتيجية هي إبطاء الفيروس بما يكفي لمواجهة الخدمات الصحية ، وليس قمعها تمامًا.

ومع ذلك ، أظهرت الدراسة ، الأكثر شمولية في السويد حتى الآن ، أن حوالي 6.1 في المائة فقط من السويديين طوروا أجسامًا مضادة ، أقل بكثير من المستويات التي اعتبرت كافية لتحقيق مناعة جزئية حتى للقطيع.

وقال أندرس تيجنيل كبير علماء الأوبئة في مؤتمر صحفي: "الانتشار أقل مما كنا نعتقد ، ولكنه ليس أقل بكثير" ، مضيفًا أن الفيروس انتشر في مجموعات ولم يكن يتصرف مثل الأمراض السابقة.

وقال "لدينا مستويات مختلفة من الحصانة على أجزاء مختلفة من السكان في هذه المرحلة ، من 4 إلى 5٪ إلى 20 إلى 25٪".أعلنت السويد عن 102 حالة وفاة أخرى اليوم ، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات المؤكدة لـ 19 في كوفيد إلى 5041.

حيث طور ما يكفي من الناس من السكان مناعة ضد العدوى لتكون قادرة على إيقاف انتشار هذا المرض بشكل فعال ، لم يتم اختباره لفيروس التاجي الجديد ومدى ومدة الحصانة بين المرضى الذين تم شفائهم غير متساويين أيضًا.

تحدث مناعة القطيع عندما تصبح الغالبية العظمى من المجتمع - ما بين 80 و 95 في المائة - محصنًا ، إذا تم إدخال المرض ، فإنه غير قادر على الانتشار، لذلك يتم حماية أولئك الذين لا يستطيعون التطعيم ، بما في ذلك المرضى ، الصغار جدا والشيوخ.

في حين لا يزال معدل وفيات الفرد في السويد أقل من المملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا - التي اختارت جميعها عمليات الإغلاق - إلا أنها لديها حاليًا معدل وفيات أعلى للفرد من فرنسا والدول الاسكندنافية الدنمارك والنرويج وفنلندا، انتقد البعض الإغلاق الطوعي باعتباره تجربة خطيرة على حياة الناس ، ولكن تم تقديمه أيضًا كنموذج مستقبلي من قبل منظمة الصحة العالمية.

من المتوقع أن تشهد السويد انكماش اقتصادها بنحو ستة في المائة هذا العام بسبب وباء الفيروس التاجي ، في حين أن المملكة المتحدة المغلقة ستحظى بضربة أكبر بكثير تبلغ 11.5 في المائة.