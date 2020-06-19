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3 أهداف أساسية من إنشاء المجلس التنسيقى للشئون الصحية بجامعة القاهرة

الجمعة، 19 يونيو 2020 02:00 ص
3 أهداف أساسية من إنشاء المجلس التنسيقى للشئون الصحية بجامعة القاهرة جامعة القاهرة - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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يرصد " اليوم السابع" أبرز أهداف المجلس التنسيقى للشئون الصحية بجامعة القاهرة وفقا للقرار الصادر من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة:

1- يهدف إلى متابعة تنفيذ السياسات العامة للمستشفيات الجامعية.

2- التنسيق بين كليات القطاع الصحى بالجامعة؛ للإرتقاء بالخدمات الصحية

3-التنسيق بين كليات الجامعة الصحية للارتقاء بخدمات العلاج والتدريب والتعليم والبحث 

ويضم المجلس التنسيق فى عضويته كل من ​​​عمداء كليات طب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والمدير التنفيذى لمستشفيات الجامعة.

وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أوضح أن ما تم تنفيذه من تطوير داخل مستشفيات الجامعة ساهم بشكل كبير فى مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وتؤدى مستشفيات جامعة القاهرة دورًا كبيرًا فى مساندة الدولة المصرية لمواجهة الوباء، حيث خصصت مستشفى قصر العينى الفرنساوى كمستشفى للعزل، بالإضافة إلى عيادة متخصصة بقصر العينى لكافة العاملين للرد على الإستفسارات الطبية والتشخيص المبدئى واجراء المسحات، والإشراف الطبى على المصريين العائدين من الخارج فى الحجر الصحي.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد الخشت، أصدر عدة قرارات خلال الفترة القليلة الماضية، تهدف إلى تحسين منظومة العمل فى المستشفيات الجامعية، وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير عمل المستشفيات الجامعية بإعتبارها الملاذ الآمن لقطاعات عديدة من المرضى، ومن هذه القرارات تشكيل لجنة فنية لمراجعة تطبيق البروتوكولات الطبية المعمول بها فى مستشفيات جامعة القاهرة فى مجالات مكافحة العدوى وضمان السلامة للأطقم الطبية والعاملين والمترددين من المرضى، والتأكد من استيفائها كافة الاشتراطات القياسية المقررة بالبروتوكولات الطبية للدولة، كما أعلن الدكتور الخشت عن التعاقد على توريد أحدث الأجهزة الطبية العالمية للطواريء بمستشفى قصر العينى لتصبح وفق كود مستشفيات الطواريء الدولية.


جامعة القاهرة

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محمد الخشت

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