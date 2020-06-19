اليوم السابع
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23 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الصومال والإجمالى يصل إلى 2719

الجمعة، 19 يونيو 2020 04:00 ص
23 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الصومال والإجمالى يصل إلى 2719 وزيرة الصحة الصومالية فوزية أبيكار
وكالات

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أعلنت وزارة الصحة الصومالية عن تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2719 إصابة مؤكدة.
وأضاف بيان لوزارة الصحة الصومالية، الخميس، أنه جرى تسجيل 39 حالة تعافٍ جديدة ليصل عدد المتعافين من الوباء إلى 724 حالة، لافتًا الانتباه إلى تسجيل وفاة 88 شخصًا، وذلك منذ ظهور الفيروس في الصومال.


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كورونا فى الصومال

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