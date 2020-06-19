23 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الصومال والإجمالى يصل إلى 2719

أعلنت وزارة الصحة الصومالية عن تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2719 إصابة مؤكدة.
وأضاف بيان لوزارة الصحة الصومالية، الخميس، أنه جرى تسجيل 39 حالة تعافٍ جديدة ليصل عدد المتعافين من الوباء إلى 724 حالة، لافتًا الانتباه إلى تسجيل وفاة 88 شخصًا، وذلك منذ ظهور الفيروس في الصومال.
23 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الصومال والإجمالى يصل إلى 2719الجمعة، 19 يونيو 2020 04:00 ص
وزيرة الصحة الصومالية فوزية أبيكار
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أعلنت وزارة الصحة الصومالية عن تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2719 إصابة مؤكدة.
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