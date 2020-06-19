21 ألفا و 79 طالبا وطالبة يرفعون 152 ألفا و821 بحثا بجامعة سوهاج

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أعلن الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، عن تواصل عمليات رفع الأبحاث من قبل طلبة وطالبات الفرق النهائية من كليات الجامعة، عبر المنصة الإليكترونية التي أعدت لهذا الغرض.

وأوضح "عزيز"، أن عدد طلاب سنوات النقل بالجامعة 39 ألفا و228 طالبا وطالبة، وإجمالى عدد الابحاث المطلوبة 278 ألفا و612 بحثا، مشيرا إلى أن عدد الطلاب المستهدف حتى اليوم هو 21 ألفا و740 طالبا وطالبة.

وأضاف "عزيز"، أن عدد الطلاب الذين أنهوا رفع الأبحاث إلى الآن بلغ 21 ألفا و79 طالبا وطالبة، فيما أن عدد الأبحاث المستهدفة حتى 18 يونيو 2020، 157 ألفا و547 طالبا وطالبة، وأن عدد الأبحاث المرفوعة حتى اليوم الخميس 18 يونيو 2020، 152 ألفا و821 طالبا، وطالبة بنسبة رفع 97%، وأنه تم فتح باب التسجيل للطلاب على المنصة في الفترة من 10 إلى 27 مايو الماضي، وتم بدء عملية رفع الأبحاث يوم 30 مايو الماضي، وتستمرحتى 2 يوليو 2020 طبقا لجدول زمنى تم إعداده حسب أعداد الطلاب بكل كلية.