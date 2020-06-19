وول ستريت تقفز عند الفتح بفضل آمال انتعاش الاقتصاد

(رويترز)

فتحت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت على ارتفاع قوى اليوم الجمعة فيما يقترب المؤشر ناسداك من مستوى قياسى جديد مع مراهنة المستثمرين على انتعاش سريع للنشاط الاقتصادى بعد الجائحة، متجاهلين ارتفاع عدد الحالات الجديدة المصابة بكوفيد-19 فى عدة ولايات أمريكية.

وربح المؤشر ناسداك المجمع 99.08 نقطة أو واحدا بالمئة إلى 10042.13 نقطة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعى 133 نقطة أو ما يعادل 0.15 بالمئة إلى 26213.10 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 24.95 نقطة أو ما يعادل 0.80 بالمئة إلى 3140.29 نقطة.